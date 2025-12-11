Asuntokaupassa alkaa näkyä positiivisia merkkejä.

Asuntorahoittaja Hypo arvioi, että asuntokauppa virkistyy ensi vuonna ja asuntojen hinnat nousevat.

Asuntokauppaa virkistävät Hypon mukaan kotitalouksien säästöt ja laskenut korkotaso, mutta toisaalta työttömyyden kasvu ja julkisen talouden ongelmat eivät vielä rohkaise isoihin investointeihin.

Tänä vuonna asuntojen hinnat ovat olleet laskussa kolmatta vuotta peräkkäin. Väestön kasvu, historiallisen vähäinen uudistuotanto ja vakiintuva korkotaso pohjustavat Hypon mukaan kuitenkin hintojen asteittaista nousua ensi vuonna.

Asuntojen nimellishintojen laskeminen painaa Hypon mukaan asunnonmyyjien takaraivossa ja vähentää halukkuutta asunnon myyntiin. Hypo kuitenkin ennustaa, että myyjät tulevat vielä ostajia vastaan hintapyynnöissään ja varsinkin vanhoja osakeasuntoja listataan myyntiin yhä enemmän. Samalla myös asuntojen myyntiajat lyhenevät.

Ensiasunnon ostajilta poistettiin varainsiirtoverovapaus viime vuoden alussa. Vaikka asuntojen hintojen lasku voi houkutella ensiasunnon ostajia asuntokaupoille, vaikuttaa varainsiirtovero Hypon mukaan ensiasuntoa etsivien ostohaluihin.

Hypo kertoo, että suurista kaupungeista asuntokauppa käy edelleen heikoiten Vantaalla, jossa kauppamäärät ovat noin 40 prosenttia alempana koronakriisin alkuaikoihin verrattuna.