Itä-Suomessa hinnat ovat painuneet koronapandemiaa edeltävästä ajasta neljänneksellä.

Vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat heinä-syyskuussa 9,5 prosenttia verrattuna samaan ajanjaksoon vuosi sitten, kertoo Tilastokeskus.

Huhti-kesäkuusta vanhojen omakotitalojen hinnat tulivat alas 6,1 prosenttia.

Vuotta aiempaan verrattuna hinnat laskivat enemmän suurissa kaupungeissa kuin niiden ulkopuolella. Yli 100 000 asukkaan kunnissa luisua tuli jopa 10,9 prosenttia.

– Itä-Suomen hinnat ovat painuneet peräti neljänneksen koronaa edeltävästä tasosta, ja myös Länsi-Suomen hinnoista on lähtenyt pois yli 15 prosenttia, huomauttaa Hypon pääekonomisti Juho Keskinen tiedotteessa.

Lue myös: Suomessa tehtiin lokakuussa eniten asuntokauppoja yli kolmeen vuoteen

Asuntovelallisia omakotitaloasujia tukevat laskenut korkotaso ja laskussa olleet asumisen käyttökustannukset

– Koheneva suhdanne ja ostovoima ei kuitenkaan kykene kääntämään omakotitalojen hintakehitystä nousuun omakotitalovaltaisilla muuttotappioalueilla, joilla omakotitaloja kysyvien lapsiperheiden määrä vähenee nyt ja jatkossa, Keskinen sanoo.

Samalla omakotitalotonttien hinnat laskivat keskimäärin 10,7 prosenttia. Tonttien hinnat ovat siis palautuneet tasolle, jolla ne olivat ennen koronapandemiaa.

Uusien omakotitalojen hinnoissa ei näkynyt muutosta verrattuna viime vuoteen. Edelliseen vuosineljännekseen suhteutettuna hinnat nousivat 0,3 prosenttia.