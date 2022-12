Asuntokauppa romahti loppuvuodesta – huonoiten kaupaksi menevät pikkuasunnot

Ensiasuntojen ostajilla riittää nyt valinnanvaraa, sillä yksiöitä ja kaksioita on tarjolla paljon.

– Naapurissa käydään sotaa, ja sitten meillä on kohoavat elinkustannukset, kuten ruoka ja energia, Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Risto Kyhälä toteaa.

– Noin puolet ostajiksi ilmoittautuneista on poissa. He haluavat lykätä päätöstä siihen asti, kunnes tulevaisuudesta on selkeämpi kuva.