Pankit selvittävät entistä tarkemmin asuntolainan kohteeseen liittyviä asioita.

Syrjäseudulla sijaitsevan talon vakuusarvo voi jäädä joskus niin vaatimattomaksi, ettei lainaa tipu. Pankkien mukaan kyse on kuitenkin aina kokonaisharkinnasta.

Petri Sirkka osti puolitoista vuotta sitten omakotitalon Toivakasta, noin 30 kilometrin päässä Jyväskylästä. Muun muassa edullisempi hintataso ja kunnan hyvät palvelut painoivat vaakakupissa sijaintia valitessa.

Sirkan talo on rakennettu 14 vuotta sitten ja sijaitsee melko lähellä kuntakeskusta. Pankin kanssa lainasta neuvoteltaessa kysymykset olivat aiempiin kertoihin verrattuna entistä tarkempia ja kattavampia. Tarkasteluun otettiin paitsi miehen tulotaso ja menot, myös kohteen sijainti.

– Kyllä se otettiin huomioon, katsottiin missä talo sijaitsee. Ja että se on kaava-alueella. Olisi varmaan ollut hieman vaikeampaa, jos tämä olisi ollut vielä vähän syrjemmässä, Sirkka sanoo.

"Täällä eivät asuntojen arvot niin paljon kasva"

Sp-Koti Jyväskylän yrittäjä ja kiinteistönvälittäjä Matti Tiainen kertoo, että haasteista lainan saamisessa tulee puhuttua asiakkaiden kanssa kuukausittain. Sijainti taajaman ulkopuolella ja talon suuremmat korjaustarpeet ovat yhdistelmä, joka voi saada pankin tekemään kielteisen lainapäätöksen.

– Pienemmillä paikkakunnilla rahoitushaasteita on enemmän, se on ihan selvä. Täällä eivät asuntojen arvot niin paljon kasva, niin silloin pankki joutuu miettimään sitä asiakkaan etua, ja mitä he voivat rahoittaa ja mikä on asiakkaankin edun mukaista, sanoo Tiainen.