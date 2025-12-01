Pankit selvittävät entistä tarkemmin asuntolainan kohteeseen liittyviä asioita.
Syrjäseudulla sijaitsevan talon vakuusarvo voi jäädä joskus niin vaatimattomaksi, ettei lainaa tipu. Pankkien mukaan kyse on kuitenkin aina kokonaisharkinnasta.
Petri Sirkka osti puolitoista vuotta sitten omakotitalon Toivakasta, noin 30 kilometrin päässä Jyväskylästä. Muun muassa edullisempi hintataso ja kunnan hyvät palvelut painoivat vaakakupissa sijaintia valitessa.
Sirkan talo on rakennettu 14 vuotta sitten ja sijaitsee melko lähellä kuntakeskusta. Pankin kanssa lainasta neuvoteltaessa kysymykset olivat aiempiin kertoihin verrattuna entistä tarkempia ja kattavampia. Tarkasteluun otettiin paitsi miehen tulotaso ja menot, myös kohteen sijainti.
– Kyllä se otettiin huomioon, katsottiin missä talo sijaitsee. Ja että se on kaava-alueella. Olisi varmaan ollut hieman vaikeampaa, jos tämä olisi ollut vielä vähän syrjemmässä, Sirkka sanoo.
"Täällä eivät asuntojen arvot niin paljon kasva"
Sp-Koti Jyväskylän yrittäjä ja kiinteistönvälittäjä Matti Tiainen kertoo, että haasteista lainan saamisessa tulee puhuttua asiakkaiden kanssa kuukausittain. Sijainti taajaman ulkopuolella ja talon suuremmat korjaustarpeet ovat yhdistelmä, joka voi saada pankin tekemään kielteisen lainapäätöksen.
– Pienemmillä paikkakunnilla rahoitushaasteita on enemmän, se on ihan selvä. Täällä eivät asuntojen arvot niin paljon kasva, niin silloin pankki joutuu miettimään sitä asiakkaan etua, ja mitä he voivat rahoittaa ja mikä on asiakkaankin edun mukaista, sanoo Tiainen.
Myös asuntosijoittajana toimiva Tiainen kertoo saaneensa toisinaan pakit lainahakemuksiinsa, kun omat pääomat eivät ole riittäneet.
”On ollut myös jokin remonttikohde, jonka olisin halunnut hankkia omaan käyttöön aiemmassa elämänvaiheessa. Silloin pankki on sanonut, että ei käy. Se on vain nieltävä ja mentävä eteenpäin.
Pankit: Kokonaisharkinta ratkaisee
MTV Uutisten sähköpostitse toteuttamaan kyselyyn vastanneet suomalaispankit toteavat melko yhtenäisesti, että asuntolainapäätökset ovat aina kokonaisharkinnan tulosta, johon vaikuttavat monet tekijät. Olennainen asia on asiakkaan maksukyky eikä kohteen sijainti ole ratkaiseva asia. Sijainnilla ja kohteen kunnolla on kuitenkin vaikutusta sen vakuusarvoon.
– Sijainti on osa vakuusarvon arviointia: kasvukeskuksissa sijaitsevat kohteet ovat tyypillisesti likvidimpiä, mikä pienentää pankin riskiä, vastaa Danske Bankin henkilöasiakkaiden lainoista vastaava johtaja Sari Takala.
Säästöpankkikeskuksen liiketoimintajohtaja Martti Hakala toteaa puolestaan, että pankin suhtautumisessa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Hänen mukaansa paikallisuus on Säästöpankkien DNA:ssa, ja se velvoittaa etsimään ratkaisuja alueellisen elinvoiman tukemiseksi.
– Suomessa on paljon hyviä mikrosijainteja myös kasvukeskusten ulkopuolella, eikä hinnoittelu ole pelkästään kaupunki vastaan syrjäseutu -kysymys. Myös alueen elinkeinoelämän tilanne vaikuttaa arvioon, Hakala toteaa.
Viesti on sama myös Osuuspankista.
– OP Pohjola rahoittaa kaikkia alueita, mikäli asiakkaan maksukyky ja vakuudet ovat kunnossa, vastaa OP:n henkilöasiakkaiden rahoituksesta vastaava johtaja Hanna Heinonen.
Nordean henkilöasiakkaista Suomessa vastaava johtaja Jani Eloranta kertoo, että pankin asuntolainahakemuksista hyväksytään 95 prosenttia ilman merkittäviä paikkakuntakohtaisia eroja.
– Jokaisen asuntolaina-asiakkaan takaisinmaksukyky stressataan samoilla muuttujilla, eli 25 vuoden laina-ajalla ja 6 prosentin kokonaiskorolla. Myös jokaisen asuntolainan vakuusvaateet ovat samat eikä niissä ole paikkakuntakohtaisia eroja, Eloranta sanoo.
Muuttotappiopaikkakunta ja korjauskohde huono yhdistelmä
Kiinteistönvälitysalan keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa kertoo, että pankkien entistä tarkempi linja asuntolainahakemuksissa liittyy osittain tiukentuneeseen sääntelyyn niin kansallisella kuin Euroopan keskuspankin tasolla.
Erilaisia selvityksiä ja asiakirjavaatimuksia on enemmän. Varsinkin omakotitalojen osalta kuntotarkastusraportteja tutkitaan tarkasti ja korjausvelan noustessa talon vakuusarvo jää pienemmäksi ja laina joskus saamatta.
– Ennen vanhaan tilanne oli se, että pankinjohtaja kylällä katsoi lainanhakijaa ja silmänvalkuaisesta päätteli, voiko tähän luottaa ja myöntää lainaa. Tällä hetkellä pankkisääntely vaatii määrittelemään sen vakuuden tosi tarkasti. Arvioidaan maksukyky, katsotaan luottorekisteristä tiedot ja velat. Toisaalta muistuttaisin ihmisiä, että elämme markkinataloudessa ja jos yhdestä pankista ei lainaa myönnetä, voi kysyä toisesta, Viljamaa sanoo.
Kohteen sijainti vaikuttaa myös, ja Viljamaa muistuttaa alueiden eriytymisestä, joka on voimistunut entisestään kansainvälisestä finanssikriisistä lähtien. Suomessa on paljon alueita, jossa on negatiivinen väestökehitys ja asuntojen hintakehitys on laskeva. Näissä voi tulla niitä tilanteita, jossa sitä lainaa ei syystä tai toisesta myönnetä.
– Pankki ajattelevat, että onko tällä asunnolla esimerkiksi 15 vuoden päästä mitään arvoa. Tämmöisessä tilanteessa tiedän, että pankkien riskienhallinta kieltäytyy jopa lainoittamasta näitä kohteita ja tämä näkyy asuntomarkkinoilla.
Asuntomarkkinat tärkeä osa taloutta
Viljamaa kertoo Tanskassa vireillä olevasta lakihankkeesta, jossa kaupunkien ulkopuolella sijaitsevien asuntojen lainoitusta voitaisiin helpottaa. Samanlaista pohdintaa hän kaipaisi Suomeenkin.
– Asuntorahoituksen sääntelyä on vain kiristetty ja olisi syytä pohtia tätä toisesta näkökulmasta. Asuntomarkkinat ovat niin iso osa taloutta, ja ihmisillä pitäisi olla kyky muuttaa elämäntilanteeseen sopiviin kohteisiin. Asuntojen vaihdanta on merkittävä osa sitä, että talous pyörii ja työllisyys kasvaa positiivisesti.