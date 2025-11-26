Juuri nyt Avaa

Kiinteistönvälittäjien kautta tehtiin lokakuussa neljä prosenttia enemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aikaisemmin.

Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 3,1 prosenttia vuoden takaisesta ja 0,3 prosenttia edelliskuusta.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat lokakuussa kuudessa suurimmassa kaupungissa 2,5 prosenttia ja suurten kaupunkien ulkopuolella 2,2 prosenttia verrattuna vuotta aiempaan.

Odotukset asuntomarkkinoiden kehitykselle eivät olleet korkealla, mutta tuoreet luvut olivat vielä niitäkin heikommat. Näin arvioi Pellervon taloustutkimuksen vanhempi ekonomisti Veera Holappa keskiviikkoaamun tilastoja.

Asuntokaupoista odotuksiakin karumpia madonlukuja – "Ei hyvältä näytä"

Holapan mukaan näyttää siltä, että heikko yleinen taloustilanne sekä kotitalouksien huolet työttömyydestä ja toimeentulosta ovat edelleen tulppana asuntokaupoille.

Luottamusta ei ole vielä tarpeeksi.