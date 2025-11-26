Asuntomarkkinoilla on jo kolmas huono vuosi.
Odotukset asuntomarkkinoiden kehitykselle eivät olleet korkealla, mutta tuoreet luvut olivat vielä niitäkin heikommat. Näin arvioi Pellervon taloustutkimuksen vanhempi ekonomisti Veera Holappa keskiviikkoaamun tilastoja.
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat lokakuussa kuudessa suurimmassa kaupungissa 2,5 prosenttia ja suurten kaupunkien ulkopuolella 2,2 prosenttia verrattuna vuotta aiempaan.
Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 3,1 prosenttia vuoden takaisesta ja 0,3 prosenttia edelliskuusta.
– Esimerkiksi Espoossa, jossa asuntomarkkinat olivat pitkään sinnitelleet kohtalaisesti, ovat hinnat laskeneet jyrkästi jo elokuusta lähtien. Lokakuussa pudotusta vuodentakaiseen oli peräti 6,6 prosenttia, joten eihän se hyvältä näytä, sanoo Holappa.
Kauppamäärät pienessä kasvussa
Kiinteistönvälittäjien kautta tehtiin lokakuussa neljä prosenttia enemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aikaisemmin.