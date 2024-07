Kiinni ei juuri jää, rangaistukset harvassa ja taloudellinen hyöty iso – tämä rikollisuus rehottaa

Suomessa tyypillinen ympäristörikos on Mäkelän mukaan jäterikos. Yritys tai henkilö saattaa esimerkiksi kipata jätettä luvattomille paikoille tai kuljettaa ulkomaille. Jätettä valuu virtoina erityisesti globaaliin etelään. Poliisin tietoon tulee myös tapauksia, joissa kemikaalia ja polttoaineita on joutunut veteen.

Poliisin mukaan Suomen ympäristörikollisuus on kasvanut vauhdilla 2000-luvun alusta saakka. Se on taloudelliselta tuottavuudeltaan jo maailman kolmanneksi suurin rikoslaji, kirjoittaa KRP:n rikostekninen laboratorio heinäkuussa julkaistussa blogikirjoituksessa. Mäkelän mukaan etenkään kansainvälisesti ei ymmärretä, miten merkittävistä rikoksista ympäristörikoksissa on kyse.