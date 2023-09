Näin ympäristöä pilataan rikollisesti Suomessa – poliisilta selvä viesti kansalaisille

Suomi ei ole saanut ympäristörikollisuutta kuriin. Poliisille ilmoitettujen ympäristörikosten määrä on pysytellyt vuosia suunnilleen samalla tasolla. Rikollisilla on edelleen pieni kiinnijäämisriski ja rangaistukset ovat yleensä lieviä. Tyypillinen ympäristörikos on jätteiden luvaton säilytys tai hävittäminen.