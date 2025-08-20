Auto törmäsi koululaiseen suojatiellä Joensuussa – poliisi pyytää havaintoja

Poliisi pyytää havaintoja tapauksesta, jossa autoilija törmäsi suojatietä ylittävään koululaiseen keskiviikkona 13. elokuuta Joensuussa.
14-vuotias poika oli ollut ylittämässä korokesuojatietä iltapäivällä 13. elokuuta, kun auto törmäsi häneen.
Tapahtumapaikka oli Ruuhitiellä Rantakylässä puistoalueen kohdalla, Patotien ja Riihisärkänkadun välillä.
Harmaalla autolla liikkeellä ollut iäkkäämpi mies ei ollut jäänyt paikalle selvittämään tapahtunutta.
Miehen toista silmää oli peittänyt valkea lappu.
Pojalle ei tullut vakavampia vammoja, mutta pyörä meni rikki.
Mahdollisista asiaan liittyvistä havainnoista pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi, vihjepuhelimeen 0295 415 232 tai poliisipäivystykseen 0295 415 320.