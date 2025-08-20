Peukkukuski karautti piikkimattoon Tampereella

0407 - Poliisi tiedote
Poliisia paennut kuljettaja aiheutti useita vaaratilanteita Nokialla. Kuvituskuva.
Julkaistu 10 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Hanna Vaittinen

hanna.vaittinen@mtv.fi

Nokian Porintiellä tiistai-iltana käynnistynyt poliisiajo päättyi Tampereen Pohtolankadulle, kun poliisi pysäytti pakenevan auton piikkimatolla. 

Takaa-ajo sai alkunsa, kun poliisipartio yritti pysäyttää tuntomerkkeihin sopivan ajoneuvon epäillyn rattijuopumuksen vuoksi. Hätäkeskus oli saanut useita ilmoituksia epäillystä rattijuopumuksesta. 

Kuljettaja kiihdytti karkuun, ja vaarallinen ajo jatkui useiden teiden kautta Lielahteen ja takaisin, ennen kuin auto pysähtyi piikkimattoon Tampereen Pohtolankadulla.

Poliisi otti kiinni ajoneuvon täysi-ikäisen kuljettajan sekä matkustajan. Autosta löytyi epäiltyä alfa-PVP-muuntohuumetta, joka tunnetaan puhekielessä nimellä peukku. 

Useita rikosepäilyjä

Kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta, huumausainerikoksesta, luvattomasta käytöstä sekä kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Matkustajaa epäillään huumausainerikoksesta.

Poliisi kertoo, että takaa-ajon aikana aiheutui vaaraa useille tienkäyttäjille ja kevyelle liikenteelle. Viranomaiset jatkavat esitutkintaa ja selvittävät tapahtumien tarkempaa kulkua.

Poliisi on erityisen huolissaan alfa-PVP:n käytön lisääntymisestä ja sen haittavaikutuksista yhteiskunnassa. 

– Alfa-PVP on erittäin vaarallinen huumausaine, jonka käyttö voi johtaa vakaviin seurauksiin, poliisi muistuttaa tiedotteessa.

