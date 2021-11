KHL:ssä miljoonia tienaava suomalaistähti palaa Leijoniin – "Turha jossitella jälkikäteen NHL:ää"

33-vuotias Kemppainen on vaatimattomasti Euroopan suurimman jääkiekkoseuran avainpelaaja. Hän on valtavalla budjetilla operoivan Pietarin SKA:n ykkössentteri, joka laitetaan jäälle pelin joka ikisellä tärkeällä hetkellä. On sitten kyse ylivoimista, alivoimista tai pelin loppuvaiheen tärkeistä aloituksista. Numero 23 on aina silloin jäällä.