SM-liigan sensaatiotähti Joakim Kemell, 17, on jo Leijonien kiikarissa – Jukka Jalonen: "Onhan tuo ollut yllätys"

Joakim Kemell, 17, on ollut SM-liigasyksyn valovoimaisin ykköstähti. Kemell on tykittänyt hurjaa jälkeä JYPin paidassa. Hänen otteensa on pistetty merkille myös A-maajoukkueen johdossa. Jukka Jalonen jakaa isolla kädellä kehuja nuoren huippulupauksen suuntaan.