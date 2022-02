18-vuotias hyökkääjähärkä tuli isännän elkein Sami Kapasen ketjukaveriksi – sittemmin NHL vaihtui puolijumalan asemaan Venäjällä: "Tulosta pitää Leijonissa tulla"

/All Over Press

– Teemu ei ollut missään nimessä hiljainen tai syrjäänvetäytyvä. Hän on rohkea ja itsevarma, ja sitä kautta hän istui hyvin kahden kokeneemman pelaajan joukkoon.

Puljujärven haasteissa paljon samaa

Hartikainen oli onnistunut KalPa-liigakausinaan myös alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa yli tehopiste per ottelu -tahdilla. Edmonton Oilers tekikin sopimuksen 6. kierroksen (2008) suomalaisvarauksensa kanssa, ja Hartikainen pääsi testaamaan itseään absoluuttisella huipulla.

– Otetaan esimerkiksi Jesse Puljujärvi . Isompi lahjakkuus ja potentiaali kuin Hartikaisella. Avauskierroksen 4. varaus. Mitkä haasteet ja ongelmat hänellä oli Edmonton Oilersissa kahden tai kolmen ensimmäisen vuoden aikana? Hän päätyi tulemaan takaisin SM-liigaan hakemaan uutta vauhtia. Hän ilmoitti, ettei mene enää Edmontoniin. Siellä vaihtui henkilöstö. Puljujärvessä tapahtui henkistä kasvua, hän paransi tiettyjä haastekohtia. Nyt hän on breikannut läpi, Kapanen teroittaa näkökulmaansa.

"Hän on ollut aivan helvetin hyvä"

Sillä tiellä hän on edelleen.

– Se, mitä hän on tehnyt KHL:ssä, on poikkeuksellista, Kapanen ylistää.

Hartikainen pelaa KHL:ssä – ja sen huippuseurassa Salavat Julajev Ufassa – yhdeksättä kauttaan. Se on huima periodi peilaten jo pelkästään ajoittain mielivaltaiselta vaikuttavaan venäläiseen johtamistyyliin.

– Se kertoo siitä, että hän on ollut aivan helvetin hyvä. Se, että yksi johtavista KHL-organisaatioista haluaa pitää pelaajan yhdeksän vuotta, kertoo siitä, että kuinka hyvällä tasolla on suorituskyky, varmuus ja persoonan pidettävyys. Kaikki on kohdallaan.