Suomalaisista suurin osa on ylipainoisia – lihavuustutkija puuttuisi sokeristen tuotteiden verotukseen: "Myös paljoustarjouksia tulisi rajoittaa"

Suomalaisista suurin osa on tällä hetkellä ylipainoisia Huomenta Suomessa vierailleen lihavuustutkija Pertti Mustajoen mukaan. Mustajoen mukaan yksi asiaan vaikuttava tekijä on ruokakauppojen ja kioskien laajentunut herkkuvalikoima.

– Haluan korostaa, että ruokakaupoissa on nykyään hirveästi tarjolla hyvää ja terveellistä ravintoa, mutta ongelma on se, että makeisten, sipsien ja muiden vastaavien tarjonta on lisääntynyt hirveästi viime vuosikymmeninä. Kyseiset tuotteet on tehty tieteellisellä tarkkuudella mahdollisimman hyviksi ja houkutteleviksi, koska valmistajat haluavat myydä tuotteitaan.