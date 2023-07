Rasva voi kertyä vatsaan tai reisiin, mutta onko paikalla väliä? Ylilääkäri muistuttaa eroista – "Haitallisempaa terveydelle"

Vatsalla, reisissä, käsivarsissa... Yli puolella suomalaisista on liikakiloja, mutta onko niiden paikalla väliä?

– Me olemme yksilöitä kaikki. Kehomme ovat ainulaatuisia, ne ovat erilaisia ja saavatkin olla erilaisia, Painoklinikka.fin ylilääkäri André Heikius muistutti Huomenta Suomessa.

Ylimääräisen rasvan sijoittumisella kuitenkin on ainakin jonkinlaista merkitystä.

– Jos ylimääräinen rasva, eli puhutaan ylipainosta ja lihavuudesta, on sijoittunut keskivartalolle, vyötärölle, se on haitallisempaa terveydelle. Se rasva on aktiivisempaa, Heikius kuvailee.