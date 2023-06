Orpon aikaikkuna panna tuulemaan on lyhyt, arvioivat puoluelehtien päätoimittajat: "Nähtiin, miten perussuomalaisten kannatukselle kävi vuonna 2015"

– Silloinhan nähtiin, miten perussuomalaisten kannatukselle kävi vuonna 2015. Onko rohkeutta viedä oikeasti maaliin. Aikaikkuna on lyhyt ja nämä täytyy tehdä aika nopeasti. Jos jäädään himmailemaan ja tekemään selvityksiä, niin se vaikeutuu koko ajan.

Tuleva hallitus on sopinut kuuden miljardin euron sopeuttamisohjelmasta, jossa neljä miljardia on suoria säästöjä. Esimerkiksi asumistukea heikennetään monelta tuen saajalta.

Syyniin on joutumassa asumis- ja työttömyysturvan ohella myös viimesijainen etuus eli toimeentulotuki, jonka vastaanottajien määrän hallitus haluaisi puolittaa ja samalla säästää 100 miljoonaa euroa.

Myös Kansan Uutisten päätoimittaja Jussi Virkkunen uskoo, että aikaikkuna suurille reformeille on lyhyt.

Millainen on Orpon johdolla rakennettu hallitusohjelma?

– Minäkään ei jaksanut uskoa, että näin voimakkaita rakenteellisia uudistuksia lähdettäisiin tekemään etenkään työn puolelle. Kyllä työn linja näkyy läpi koko ohjelman. On oma juttunsa, miten näitä pystytään toteuttamaan, mutta ne ovat rohkeita kirjauksia.

Millaisen pääministerin Suomi saa Orposta ja millainen syksy on tiedossa? Yhteiskuntatoimituksen päällikkö Eeva Lehtimäki arvioi.

Pureeko työttömien patistelu?

– Kokoomuksen linja kautta aikain on ollut kannustaa. He näkevät, että tarvitaan kannusteita työmarkkinoille eli leikkausten kautta saadaan ihmisiä työllistymään. Pienituloisille on tulossa kovaa kyytiä.