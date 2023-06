Hallitusohjelmaan on "jemmattu" veropommi: Tuntuu kukkarossa, asui sitten omistusasunnossa tai vuokralla

– Aika kova korotus. Sellainenkin siellä on jemmattuna, sanoo Veronmaksajain Keskusliiton Lehtinen.

– Se vaikuttaa vastikkeisiin varsinkin siellä, missä on arvokkaita tontteja. Puolet kiristyksistä menee Helsinkiin. Siellä se menee suoraan asumiskuluihin, hän jatkaa.

Näin vastaa kokoomus

Hallitusohjelmassa kiinteistöveron noston on laskettu tuottavan valtiolle 110 miljoonaa euroa.

– On tärkeää, että toimintaympäristömme on vakaa ja kohtuullisen ennakoitava. Mielestäni tämä edustaa veropolitiikassa sellaista pitkää jatkumoa, mikä meillä Suomessa on ollut, Kokko sanoo.