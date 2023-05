Keski-ikäisistä isistä koostuva tanssiryhmä niittää suosiota maailmalla: "Kokoonnuimme ja harjoittelimme salassa"

Joukko keski-ikäisiä miehiä, joilla ei kenelläkään ole minkäänlaista virallista tanssitaustaa, ovat tanssineet yhdessä jo vuodesta 2012 asti. The Outta Puff Daddys - niminen kokoonpano on kotoisin Brightonista Englannista. Ensimmäinen kerta, kun joukkio astui lavalle, oli heidän lastensa vuotuisessa tanssiesityksessä.

Paul on ammatiltaan brändikonsultti ja personal trainer.

Nyt tanssiryhmä on löytänyt kotinsa sosiaalisesta mediasta, jossa videot heidän koordinoiduista tansseistaan ilahduttavat satoja tuhansia seuraajia.

Keski-ikäisten miesten tanssiryhmä

The Outta Puff Daddys -tanssiryhmä koostuu 42–60 -vuotiaista perheenisistä, joilla ei ole ammatillista tanssikoulutusta.

– On ironista, että vaikka olenkin tanssiryhmän vetäjä, taiteellinen johtaja ja koreografi, en ole normaalisti kovin itsevarma tanssija. Jos olemme juhlissa, seisomme yksin jossain sivussa, mutta ollessamme kaikki yhdessä rajoitteet katoavat ja me vain nautimme elämästä täysillä, Paul kuvailee tanssiryhmän jäseniä.

– Yleisö mylvi sensaatiomaisesti. Tietysti lapsemme yleisössä olivat, että: ”Hetkinen, tuohan on isäni!”, Paul muistelee.

Hugh Jackman on ryhmän fani

– Ymmärrän nyt, että meillä oli jotain erityistä, kun meillä on tällainen miesten välinen yhteys, Paul kertoo.

Asiassa varmasti auttaa se, että ryhmällä on satoja tuhansia faneja ympäri maailman.

– Meillä kaikilla on taiteilijanimet ja yksi kutsuu itseään Wolverineksi. Saimme äskettäin kommentin itse näyttelijä Hugh Jackmanilta, joka antoi meille massiivisen peukun, Paul hehkuttaa.

Tanssiminen ja mielenterveys

Yhdessä tanssiminen on auttanut jäseniä pääsemään yli elämän suurista suruista, työttömyydestä ja masennuksesta.

Paul on ollut ryhmän vetäjä vuodesta 2020 lähtien. Hän paljastaa, että kävi läpi vaikean masennuksen vuonna 2017. Tanssiminen muiden isien kanssa toimi avainasemassa hänen parantumisensa kanssa.

– Tunsin oloni turvalliseksi jakaessani tuntemuksiani tiimin kanssa. Puhuin heille avoimesti tunteistani ja he olivat mahtavia. He eivät tuominneet, vaan olivat empaattisia, Paul kertoo.

Paulista mielenterveyteen täytyisi kiinnittää yhtä paljon huomiota kuin fyysiseen kuntoon. Sitten kun huono päivä iskee, on olemassa valmiit toimintasuunnitelmat niiden selättämiseen.

– Jos minulla on huono päivä, niin sanoitan sen ja kerron ihmisille. Se on ollut äärimmäisen puhdistavaa, Paul kertoo.

Yksi Paulin konkreettisista toimintasuunnitelmista on osallistuminen tanssiryhmän viikoittaisiin treeneihin.

Koska kyseessä on keski-ikäisistä miehistä koostuva tanssiryhmä, ovat jäsenet joutuneet sopeutumaan ikääntymisen tuomiin yllätyksiin ja rajoitteisiin tanssirutiineissa.

– Meillä on esimerkiksi muutamia huonoja polvia tiimissä, mutta me huollamme ja tuemme toisiamme, jotta kaikki, mitä teemme, on kaikkien saavutettavissa, Paul kertoo.