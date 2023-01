Morsiamen ja isän häätanssi hurmasi somen: "Kun kaikki luulevat, että jymäytät isääsi..."

Amerikkalaisissa häissä on tapana, että morsian ja isä tanssivat yhteisen tanssin. Marraskuussa häitään juhlinut Nancy Krieger järjesti isänsä Ronald Lestockin kanssa tanssiyllätyksen, josta julkaistu TikTok-video on kerännyt hieman yli viikossa neljä miljoonaa katselukertaa.

Häävieraille järjestettiin yllätys

Video on julkaistu Nancyn TikTok-tilillä. Videolla näkyy, miten hän ja hänen isänsä tanssivat ensin The Temptations -yhtyeen vuoden 1965 "My Girl" -kappaleen tahtiin. Sitten musiikiksi vaihtuu yllättäen Usherinhittikappale "Yeah" vuodelta 2004. Morsian alkaa jorata kappaleen tahtiin isän näyttäessä hämmästyneeltä.