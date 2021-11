"Masennus on hengenvaarallinen erityisesti miehille" – kyselyn vastaukset kertovat, millaiset asiat estävät avun hakemisen

MIELI ry:n mukaan miehet hakevat apua kriisissä vasta, kun asiat ovat jo isossa solmussa. Miehen mielessä saattaa olla jo itsetuhoisia ajatuksia, työkyky on voinut mennä ja avioerokin on lähellä.

MIELI ry:n Kriisipuhelimeen miehet soittavat naisia vähemmän. Viime vuonna soittajista vain 34 prosenttia oli miehiä. Soittaa kuitenkin kannattaisi, sillä monelle jo yhdestä keskustelukerrasta on suuri apu.

– Tärkeintä on ottaa ensimmäinen askel ja puhua jollekin. Tukea voi antaa myös kaveri, puoliso tai työterveyslääkäri, kannustaa MIELI ry:n vastaava kriisityöntekijä Visa Kuusikallio .

Masennus voi olla hengenvaarallinen

MIELI ry selvittää kyselyn avulla, mikä tekisi avun hakemisesta helpompaa miehille. Toistaiseksi kyselyyn on vastannut yli 500 miestä, joiden vastauksista selviää, että avun hakemista estävät niin häpeä, opitut miehen mallit kuin ajatus siitä, että oma tilanne ei ole tarpeeksi vaikea.

Joillain miehillä ahdistus on niin vakavaa, että voimat eivät yksinkertaisesti riitä avun hakemiseen. Toiset taas ovat kokeneet, ettei terveydenhuollossa osata kohdata heitä mieslähtöisesti. Joku voi myös ajatella, ettei osaa sanoa oikeita asioita.

MIELI ry muistuttaa, että avun hakeminen ja siihen on kannustaminen on tärkeää. Vaikka miehet yrittävät itsemurhaa naisia harvemmin, he kuolevat siihen naisia useammin. Järjestön mukaan vuonna 2019 kolme neljästä itsemurhan tehneestä oli miehiä.