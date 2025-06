Helsingissä tarjoiltiin kuumia sambarytmejä

Helsingissä on tänään tanssittu perinteisillä sambakarnevaaleilla.

Senaatintorilta lähteneeseen kulkueeseen osallistui 14 sambakoulua eri puolilta maata.

Kuumien rytmien lisäksi tarjolla oli jälleen myös eri teemoihin liittyviä näyttäviä asuja.

– Meidän koulumme teema on loitsu. Se kertoo suomalaisesta tarustosta, muinaisuskosta, hengestä, metsänväestä ja vedenväestä, kertoo Pia Åkerberg helsinkiläisestä Sambakoulu Imperio do Papagaiosta.

– Meidän teemanamme on Itämeri. Olemme itse tehneet ja monta tuntia meni, kertoo Lillinoora Lehtinen turkulaisesta Samba Cariocasta.

Tamperelaisen Sambakoulu União da Roseiran Jasu Mäntylällä on jo vuosikymmenten kokemus sambaamisesta. Mäntylän mukaan häntä vetoaa sambassa yhdessä tekeminen.

– Meillä on hienoja tanssijoita, mahtavia soittajia ja isot organisaatiot kaikissa kouluissa. Ja sitten se, että tämä on niin hienoa musaa. Kun sanotaan, että rytmi veressä, niin se on nimenomaan tätä.