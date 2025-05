Kesäloma alkaa – mitä nuoret tarvitsevat nyt aikuisilta? "Kaikilla ei ole sitä"

Päättäjäisviikonloppu saattaa lapset ja nuoret kesälomalle. Mitä nuoret kaipaavat nyt aikuisilta?

Käsillä on päättäjäisviikonloppu, ja nuoret suuntaavat viettämään ansaittua kesälomaa. Miten nuoret juhlivat päättynyttä kouluvuotta?

Lasten ja nuorten keskuksen suunnittelija Ville Viljakainen kertoo Huomenta Suomessa, ettei päättäjäisviikonloppu järjestön näkökulmasta poikkea juurikaan tavallisesta viikonlopusta, eikä meno ole esimerkiksi alkoholin käytön osalta yhtä hurjaa kuin 1990-luvulla.

Niin arkena kuin juhlaviikonloppunakin näkyy kuitenkin yksi tärkeä tarve.

– Kaivataan sitä turvallista aikuista, joka kysyy, miten mulla menee ja mitä kuuluu. Se mielestäni korostuu vuosi vuodelta enemmän. Kaikilla ei ole sitä, ja osa nuorista sanoittaa, että voi olla, että joku aikuinen kysyy lähipiiristä, mutta ei olekaan sitten aikaa kuunnella, mitä nuori vastaa, ja joskus voi olla jopa pahempi tilanne, Viljakainen kertoo.

Myös Nuorten Palvelussa on huomattu turvallisen aikuisen tarve, vahvistaa johtaja Tatu Tossavainen.

Kova puhe huolettaa

On myös toinen ilmiö, josta nuorten kohdalla kannetaan huolta. Lasten ja nuorten keskuksessa on nimittäin erityinen huoli lasten ja nuorten kovenevasta puheesta. Järjestöllä on toimintaa noin 40 paikkakunnalla, ja jokaisella paikkakunnalla huolettava ilmiö on havaittu.

– Puhutaan ihan kaveripiirissä tämmösiä "tapa ittes" -heittoja, Viljakainen sanoo.

Nuoria kohtaavat aikuiset joutuvatkin miettimään, miten kovaan puheeseen voi puuttua.

– En sano, että kaikki nuoret puhuvat niin, mutta se on selvä ilmiö, joka tunnistetaan.

Puheet kuitataan usein vitsiksi, mutta mikä on totuus? Nuorten Palvelun Tatu Tossavainen huomauttaa, että nuoret usein esimerkiksi hakevat kaveriporukassa hyväksyntää myös tällaisilla ei-terveillä tavoilla.

Miten nuoret käyttävät päihteitä, ja miten siihen voi puuttua? Haastattelussa myös EHYTin ehkäisevän päihdetyöntekijä Mika Piipponen. Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta.

