11-vuotiaan pahoinpitely koulussa järkyttää Vantaalla – nuorisotyöntekijä huolissaan rajusta pahoinvoinnista: "Turhankin aikaisin lähdetään kokeilemaan päihteitä"

– Nuorimmissa ikäluokissa vähän turhankin aikaisin lähdetään kokeilemaan päihteitä ja otetaan mallia vanhemmista. Jonkin verran väkivalta on lisääntynyt sen myötä, Mäkelä avaa nuorison tilannetta.

Vakavien kiusaamistapausten taustalta on paljastunut usein yksinkertaisesti nuorten huonovointisuus.

Nuorisotyön tehtävä olla nuorten tukena

Nuorisotyön tehtävä on olla läsnä nuorten elämässä sekä auttaa ja tukea heitä kaikissa mahdollisissa asioissa. Nuorisotyön lähtökohtana on ennaltaehkäistä konfliktitilanteita. Nuorten mielessä monet riidat ja ikävät ajatukset voivat jäädä kytemään, ja nuorisotyön pyrkimyksenä on päästä käsiksi näihin ajatuksiin. Nuorisotyöntekijät ovat usein se taho, jolle nuoret uskaltavat puhua.