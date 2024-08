Kimmo-kissan kohtalo järkyttää: "Osa jalasta ammuttu tohjoksi"

"Jalassa luodin osia"

– Lääkäri huomasi, että Kimmon jalka on pahasti rikki. Jalasta otettiin röntgenkuva. Kun kuva aukesi, niin lääkäri totesi, että tätä kissaahan on ammuttu. Osa jalasta on tohjona. Kuvassa näkyi myös kaksi kissaan kuulumatonta kappaletta, jotka olivat lääkärin mielestä luodin osia, Tolonen kertoo.