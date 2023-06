Orpon hallituksen tukileikkaukset epäilyttävät asiantuntijoita – "Enemmän kepittämistä ja kurittamista kuin kannustamista"

Syyniin on joutumassa asumis- ja työttömyysturvan ohella myös viimesijainen etuus eli toimeentulotuki, jonka vastaanottajien määrän Petteri Orpon (kok.) hallitus haluaisi puolittaa ja samalla säästää 100 miljoonaa euroa.

Hallitusohjelmassa puhutaan noin seitsemästä prosentista väestöstä, mutta heistä ehkä kymmenesosa on pitkäaikaisesti ja pysyvästi toimeentulotuen piirissä. Merkittävä osa ei ole työkykyisiä, Saari huomautti.

Rajuimmat muutokset voivat törmätä perustuslakiin. Hallitusohjelman kirjaus, että toimeentulotuki voitaisiin kokonaan evätä henkilöiltä, jotka kieltäytyvät työstä, koulutuksesta tai palvelusta, voi olla ristiriidassa perustuslain 19. pykälän kanssa. Sen mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.

Kepittämistä ja kurittamista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Heikki Hiilamo huomautti STT:lle, että toisin kuin esimerkiksi Tanskassa ja Ruotsissa, niin sanotut sosiaaliset oikeudet on erittäin vahvasti kirjoitettu Suomen perustuslakiin.

Hallitusohjelmassa on kaikkiaan hyvin vahvasti esillä ihmisten kannustaminen sosiaaliturvan kautta. Positiiviset kannustimet kuitenkin puuttuvat ohjelmasta lähes kokonaan, Hiilamo totesi.

– Kun halutaan säästää, niin on verhottu leikkaukset kannustintoimiksi. Ajatus on, että meillä olisi iso joukko ihmisiä, jotka nyt vain odottelisivat, että heitä sopivalla tavalla kannustetaan, jotta he siirtyisivät töihin.