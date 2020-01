Kelan uusi pääjohtaja aikoo helpottaa tukien saamista ja hakemista – "Lähdetään katsomaan, että asiakkaan elämä helpottuu"

Asiakkaita helpottaisi se, jos he täyttäisivät yhden lomakkeen, ja Kela miettisi, mikä etuus tai mitkä etuudet asiakkaalle kuuluisi.

– Minua on kuvattu niin, että olen aika rauhallinen ja toisaalta myöskin sinnikäs ja joissakin asioissa aina itsepäisyyteenkin asti.

"Yhdellä lomakkeella ihminen pystyisi hakemaan etuutta"



– Yhdellä lomakkeella ihminen pystyisi hakemaan etuutta silloin, kun ihminen ei välttämättä itsekään tiedä, mihin hän on oikeutettu.

Pääjohtaja: Yksi perustulokokeilu ei riittänyt

– Tämä on asia, joka on pitkälti poliitikkojen ratkaistavissa. Me täällä toimenpannaan sitten se ratkaisu, jonka poliitikot asiasta päättävät. Mutta pitää varmasti tehdä lisää selvityksiä. Tämä yksi kokeilu ei varmaankaan siihen riittänyt ja senkin lopputulokset tulevat vasta ensi keväänä.