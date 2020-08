Etätyö todettu monin paikoin toimivaksi ratkaisuksi: Kiireettömämpää oloa ja parempia unia työmatkailun vähentyessä

– Tämä on meille aste-eron muutos. Keväällä ehkä ajateltiin, että tämä olisi väliaikaisjärjestely, mutta nyt alkaa näyttää siltä, että epidemia kestää, emmekä tiedä kuinka kauan. On löydettävä toimintatavat, jotka ovat sekä turvallisia että pitkällä aikajänteellä kestäviä, Ranta-aho toteaa.

Ranta-aho kertoo, että yhtiössä on aikaisempaa kokemusta esimerkiksi siitä, että osaamiseen tai hyvinvointiin liittyvät haasteet eivät välttämättä tule jatkuvassa etätyössä riittävän hyvin esiin. Toisaalta esimerkiksi työmatkoista säästyvä aika on voinut johtaa parempiin uniin ja kiireettömämpään oloon.

Nordea palailee konttorille

– Henkilökuntaa on ollut pääosin paikalla konttoreissa ympäri maata koko kevään, joten paluusuunnitelma on koskenut valtaosin pääkonttoria ja siellä hoidettavia tukitoimintoja, Kivekäs sanoo.

– On tärkeää mahdollistaa myös toimistolla työskentely ja huolehtia sen turvallisuudesta, koska kaikissa tehtävissä ei voida tehdä etätöitä. On tärkeää myös huomata, että kevään pitkän etätyötilanteen jälkeen tiimeillä ja osalla työntekijöistä on tarpeita päästä työskentelemään toimistolle.

– Jos työtehtävät ovat mahdollistaneet etätyön, se on koettu positiiviseksi paitsi koronakriisin aikana turvallisuustekijänä, myös esimerkiksi siitä näkökulmasta, että yksityiselämän ja työelämän yhteensovittaminen on helpottunut monen kohdalla. Toisaalta monella on ollut myös haasteita etätyössä, jos kotona ei ole ollut työrauhaa tai työergonomiassa on ollut suurempia puutteita, Kivekäs summaa.