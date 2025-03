Kela-korvauksiin laajennusta: Nämä muutokset tulevat pian voimaan

Yksityisen terveydenhuollon kustannuksista maksettavat Kela-korvaukset laajenevat toukokuun 2025 alusta alkaen.

Eduskunta on päättänyt, että yksityisestä terveydenhuollosta maksettavia Kela-korvauksia laajennetaan 1.5.2025 alkaen.

Jatkossa fysioterapiasta saa jälleen Kela-korvauksen ja suuhygienistille voi mennä ilman lähetettä lääkäriltä, Kela kertoo tiedotteessan.

Lisäksi hammashoidosta ja gynekologin hoidosta maksettavat Kela-korvaukset nousevat. Hedelmöityshoidoista saa myös jälleen korvausta.

Näin fysioterapiaa korvataan jatkossa

Toukokuun alusta lähtien Kela korvaa fysioterapiakäyntejä enintään neljä kertaa per kalenterivuosi.

Fysioterapiaan voi mennä ilman lähetettä lääkäriltä.

Neljän käyntikerran jälkeen Kela-korvausta ei makseta, vaikka hoitoon olisi lääkärin määräys.

Edellisen kerran Kela korvasi fysioterapiakäyntejä vuonna 2022.

Hammashoidosta Kela-korvausta

Niin ikään toukokuun alusta lähtien Kela korvaa suuhygienistin antamaa hoitoa ja tutkimuksia enintään kaksi kertaa kalenterivuodessa. Lääkärin lähetettä ei tarvita.

Suun ja hampaiden terveystarkastuksesta saa edelleen korvauksia joka toinen vuosi.

Hammaslääkärin lähetteen perusteella suuhygienistin hoitoja voidaan korvata jatkossakin 15 kertaa kahden vuoden aikana.

Hammashoidon korvauksia korotetaan toukokuusta lähtien.

Korotuksia gynekologisen hoidon korvauksiin

1.5.2025 lähtien myös gynekologin hoitojen Kela-korvauksia korotetaan.

Korvauksen perusteista ja enimmäismääristä säädetään valtioneuvoston asetuksessa. Kela vahvistaa korvaustaksat, jotka ovat myöhemmin nähtävissä Kelan julkaisemassa taksaluettelossa.

– Muutokset ovat osa hallituksen suunnitelmaa uudistaa Kela-korvauksia vaiheittain. Uudistusten tavoitteena on parantaa hoitoon pääsyä, tehostaa resurssien käyttöä ja lisätä asiakkaiden valinnanvapautta, erikoissuunnittelija Merja Larikka kertoo tiedotteessa.

Myös hedelmöityshoidoista korvausta

Eduskunta on päättänyt myös, että toukokuusta lähtien yksityisessä terveydenhuollossa annettavista hedelmöityshoidoista saa taas Kela-korvauksen. Kela korvasi edellisen kerran hedelmöityshoitojen kustannuksia vuonna 2022

Kela kertoo tiedotteessaan korvaavansa hedelmöityshoitojen kustannuksia, kun lapsettomuus johtuu sairaudesta ja henkilö on alle 43-vuotias. Vanhempien henkilöiden kohdalla Kela arvioi lääkärinlausunnon perusteella tapauskohtaisesti, myönnetäänkö korvausta.

Korvausta voi saada naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri tekemistä tai määräämistä hedelmöityshoitoa koskevista tutkimuksista ja hoidoista. Korvausta ei saa muista kuin sairauden vuoksi annetuista hedelmöityshoidoista.

Korvausta saa vain hedelmöityshoitoon liittyvistä tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä, eikä mahdollisia toimisto- ja käsittelykuluja, Kanta-maksuja tai laitos- ja poliklinikkamaksuja korvata. Korvaustaksat julkaistaan myöhemmin.

Kela korvaa hoidoissa käytettävien lääkkeiden kustannuksia, kun lapsettomuus johtuu sairaudesta ja lääke kuuluu korvausjärjestelmään. Edellyksenä pidetään, että lääke on määrätty alle 43-vuotiaalle ja lääkkeiden hintalautakunta on vahvistanut lääkkeen korvattavuuden ja korvattavuus on voimassa.

43 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille korvaus voidaan myöntää tapauskohtaisesti. Jatkossa myös hoitojen vuoksi yksityiseen hoitopaikkaan tehtyjen matkojen kustannuksia voidaan korvata.

Muutoksen tavoitteena on lisätä sairauden vuoksi hedelmöityshoitoa tarvitsevien henkilöiden mahdollisuuksia hakeutua hoitoon yksityiseen terveydenhuoltoon.

