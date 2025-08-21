Kela sulkee useita palvelupisteitä ympäri Suomea – nämä paikkakunnat ovat listalla

LK kela
Kelan ovet sulkeutuvat monilla paikkakunnilla syyskuussa.Lehtikuva
Julkaistu 14 minuuttia sitten(Päivitetty minuutti sitten)

MTV UUTISET – STT

Kela tiedottaa sulkevansa useita palvelupisteitään ympäri Suomea.

Kela on ilmoittanut tänään sulkevansa Nurmeksen, Hangon, Kangasalan, Loviisan, Raision, Sotkamon, Alajärven, Haapajärven ja Nivalan sekä Posion ja Ranuan palvelupisteet.

Kelan mukaan palvelupisteet korvataan muilla palveluilla syyskuun 1. päivästä alkaen.

Kelan mukaan suljettavien palvelupisteiden asiakasmäärät ovat olleet vähäisiä.

Asiakkaita ohjataan jatkossa hoitamaan Kela-asiansa OmaKelassa, puhelimessa ja mahdollisissa muissa lähialueen Kelan palvelupisteissä.

Juttua on päivitetty lisätiedoilla 21.8. kello 13.23 ja kello 13.34.

