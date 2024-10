Näillä ehdoilla Kela voi korvata hoitokustannuksiasi ulkomailla

Hammashoito, raskausajan ja synnytyksen kustannukset, silmälääkärikäynnit. Muun muassa tällaisia Suomen valtio on viime vuosina kustantanut potilaille, jotka ovat itse hakeutuneet ulkomaille saamaan hoitoa, kertoo suunnittelija Johanna Eklund Kelan rajat ylittävän terveydenhuollon ryhmästä.

Samalla kun hoitotakuuajat paukkuvat kotimaassa, Kelalla on velvollisuus maksaa EU- ja Eta-maihin, Sveitsiin sekä Britanniaan hakeutuvien hoitoon liittyviä kustannuksia – tietyin ehdoin.

– Ennakkolupa on ikään kuin maksusitoumus hoitoon ulkomailla. Potilaalle itselleen jäävät maksettavakseen vain hoitavan maan asiakasmaksut, Eklund kertoo.

Hammaslääkäriin Viroon

Hyvinvointialueet päättävät

Hyvinvointialueet päättävät, Eklund sanoo. Hän kuitenkin kertoo, että käytännössä myöntöjä tulee niin pidempään odottaneille kuin sellaisille potilaille, joiden hoidon tarve on uusi.

Omatoimiset hakeutujat voivat saada korvauksen riippumatta Suomen hoitojonoista, kunhan hoito on tarpeen ja se kuuluu Suomen julkisen terveydenhuollon palveluvalikoimaan. He joutuvat kuitenkin maksamaan itse erotuksen, jos hoitavan yksikön kustannustaso on Suomen vastaavaa korkeampi.