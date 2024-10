Kela-korvauksiin esitetään parannuksia ja useita korotuksia

Parannuksia ja laajennuksia Kela-korvauksiin Seuraavassa vaiheessa hallitus antaa esityksen, jossa Kela-korvauksia kohdennetaan vaikuttavammin ennaltaehkäisyyn ja lääkärikäynteihin, joita on heikommin saatavilla julkisessa terveydenhuollossa. Silmätautien erikoislääkärien ja gynekologien vastaanottokäyntien korvaustaksoja korotetaan (korvaustaksa arviolta 60–70 euroa).

Fysioterapia palautetaan korvattavaksi. Jatkossa korvauksen saa myös ilman lääkärin lähetettä enintään neljästä käynnistä vuodessa (korvaustaksa noin 15 euroa).

Suuhygienistikäynteihin lisätään suorakorvattavuus. Korvauksen saa ilman hammaslääkärin lähetettä enintään kahdesta käynnistä vuodessa (korvaustaksa noin 21 euroa).

Hammashoidon ja mielenterveyspalveluiden Kela-korvauksia korotetaan maltillisesti. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa viimeistään täydentävän talousarvioesityksen yhteydessä. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2025.