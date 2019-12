Kehitysvammainen Miia, 29, paiski töitä viisi päivää viikossa ja sai tililleen alle 3 euroa päivässä: "Ajattelin, että hienoa, että on työpaikka" – kehitysvammaisten avotyötoiminnassa on suuria puutteita

Miia Pallonen avaa tottuneesti Kätilötalon ovet Töölössä ja tarttuu mopin varteen. Työ aikana ei laiskotella. Se tulee kaikille selväksi. Miia on tällä hetkellä tuetussa työsuhteessa. Tie työsuhteeseen ei kuitenkaan ollut mutkaton, sillä Miialla on lievä kehitysvamma ja vaikea kuulovamma.

Käteen jäi alle kolme euroa päivässä

Kehitysvammaiset ihmiset jäävät vuosiksi avotyötoimintaan

Kehitysvammaliiton työllistymisen asiantuntijan Simo Klemin mukaan kehitysvammaisten ihmisten osallistuminen avotyötoimintaan on hankala asia monesta eri näkökulmasta. – Avotyötoiminnassa oleva henkilö ei saa palkkaa, eikä hänelle kuulu mitkään muutkaan työsuhteen oikeudet. Avotyötoimintaa ei ole laissa säädelty, Klem kommentoi. Avotyötoiminnan alkuperäinen ajatus on ollut toimia väylänä palkkatyöhön. Monesti kehitysvammaiset kuitenkin jäävät avotyötoimintaan vuosiksi sen sijaan, että heille tarjottaisiin työsuhteista työtä. Klemin mukaan kukaan ei seuraa sitä, kuinka pitkään kehitysvammaiset henkilöt ovat avotyötoiminnassa.

– Yli puolet avotyötoiminnassa olevista kehitysvammaisista henkilöistä on ollut toiminnassa yli kaksi vuotta. Tämä on kestämätön tilanne.

Halutaanko minut oikeisiin töihin?

Mitä väliä diagnoosilla?



Vaikka työtoiminta, ei ollut Miialle oikea paikka, hän kokee, että monelle kehitysvammaiselle siitä on kuitenkin hyötyä.



– Se on hyvä, että työtoimintaa on olemassa, sillä kaikki eivät pysty palkkatöihin. On hyvä, että jotain tekemistä, eikä tarvitse kotona vaan möllöttää.



Vaikka avotyötoiminnassa on vakavia puutteita, Klemin mukaan siitä voi olla myös hyötyä monelle kehitysvammaiselle ihmiselle.



– Voi olla, että avotyötoiminta voi joskus olla sopiva vaihtoehto esimerkiksi tapauksissa, joissa työn tuottavuus on hyvin pientä. Tällöin työnantajan ei välttämättä kannata palkata henkilöä työntekijäksi, mutta kehitysvammaisella henkilölle toiminnassa oleminen voi olla tärkeää.