Tuhannet kehitysvammaiset työskentelevät ilman palkkaa: "Moni tekee tuottavaa työtä ja ansaitsisi siitä kyllä palkan itselleen" – nyt ministeriö havahtui asiaan

Suomessa on noin 30 000 työikäistä kehitysvammaista ja heistä arviolta vain noin kaksi prosenttia on palkkatöissä. Kehitysvammaliitto muistuttaa, että tuhannet kehitysvammaiset työskentelevät palkatta.

Työkeskuksissa, niin sanotussa työtoiminnassa, on noin 6000 kehitysvammaista ihmistä. Työpaikoilla tehdään muun muassa erilaisia pakkaus- ja kokoonpanotöitä.

Kehitysvammaliitosta kerrotaan, että osa kehitysvammaisista henkilöistä on saattanut olla työsuhteeseen rinnastettavassa toiminnassa jopa vuosikymmeniä ilman työsuhteeseen kuuluvia oikeuksia ja etuuksia.

"Moni tekee tuottavaa työtä ja ansaitsisi siitä kyllä palkan itselleen"



– Alkuperäinen tavoite ollut toimia väylänä palkkatyöhön, mutta monelle siitä on tullut pysyvä ratkaisu. Tässä siis henkilöllä ei ole työsuhdetta eikä sen mukanaan tuomia etuja, kuten palkkaa, kun hän on sosiaalihuollon asiakkaana siellä työpaikalla tekemässä töitä, Puhakka jatkaa.

Työosuusrahaa 0-12 euroa per päivä



Työtoimintaan osallistumisesta sosiaalitoimi voi maksaa kehitysvammaiselle henkilölle työosuusrahaa 0-12 euroa per päivä, tutkimusten mukaan työosuusrahaa maksetaan keskimäärin 5 euroa päivässä.

Kuinka suuri ongelma tämä tilanne oikein on?

– Osa kehitysvammaisista henkilöistä on saattanut olla työsuhteeseen rinnastettavassa toiminnassa jopa vuosikymmeniä ilman työsuhteeseen kuuluvia oikeuksia ja etuuksia. Kehitysvammaisuus ei voi olla perusteena sille, että työtä tekevä henkilö ei saa lainkaan työntekijälle kuuluvia etuja, kertoo Klem.

– Kun työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät, pitää työntekijän saada hänelle kuuluvat edut ja suoja. Tietyn ryhmän jättäminen työsuhteisen työn ulkopuolelle on niin perustuslain kuin työoikeuksien näkökulmasta ongelmallista.

Asenteissa korjattavaa

– Monilla paikkakunnilla se kuitenkin on edelleen ainoa vaihtoehto, jota kehitysvammaisille ihmisille tarjotaan, kyvyistä ja kiinnostuksesta riippumatta, Puhakka sanoo.

Hallitus suunnittelee vammaisille ihmisille palkkatöitä

– Tuloillaan on erilaisia toimia vammaisten henkilöiden työllistämisen edistämiseksi. Meillä on hallitusohjelmassa työkykyongelma, jota parhaillaan valmistellaan, ja sen osana on tarkoitus edistää vammaisten ihmisten työllistämistä, kertoo sosiaalineuvos Eveliina Pöyhönen.