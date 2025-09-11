Rovaniemellä Muurolan sairaalarakennuksen tilat eivät Valviran mukaan ole iäkkäiden asumispalveluun sopivat eivätkä täytä lainsäädännön vaatimuksia.

Havaittuja epäkohtia ovat esimerkiksi saniteettitilojen ja vesipisteiden vähäinen määrä sekä pienet asiakashuoneet.

– Tiloissa ei voida turvata asiakkaille laadukkaita palveluita tai varmistaa asiakasturvallisuuden toteutumista, sanotaan tiedotteessa.

Valvira määrää Lapin hyvinvointialueen järjestämään Muurolan asumispalveluyksiköiden palvelut turvallisissa ja toimintaan soveltuvissa tiloissa vuoden loppuun mennessä.

Yksi neljästä asumispalveluyksiköistä voi jatkaa nykyisissä tiloissa väliaikaisesti, kuitenkin enintään ensi vuoden kesäkuun loppuun saakka.

Valvira otti Muurolan sairaalan iäkkäiden asumispalvelut valvontaansa toukokuussa. Päätöstä edelsivät tarkastuskäynti ja selvitykset sekä yhteistyö Lapin aluehallintoviraston kanssa.

Lisää paikkoja yksityiselle

Lapin hyvinvointialue kertoo tiedotteessaan selvittävänsä erilaisia vaihtoehtoja, joilla korvata Rovaniemen Muurolassa sijaitsevat asumispalveluyksiköt.

Myös hyvinvointialueen omien selvitysten mukaan tiloissa on muun muassa liian vähän wc- ja suihkutiloja sekä vesipisteitä.

Myöskään nykyaikaista sprinklerisammutusjärjestelmää ei ole, ja osa huoneista on liian pieniä.

Hyvinvointialue pohti kesällä, että siirtäisi Muurolan yksiköt väliaikaisiin rakennuksiin.

Syksyn aikana selvisi kuitenkin, että Rovaniemelle on tulossa lisää yksityisiä palvelupaikkoja, minkä vuoksi hyvinvointialue on tässä vaiheessa luopumassa väliaikaistilojen rakentamissuunnitelmista.

Hyvinvointialueen tietojen mukaan yksityisten toimijoiden tiloihin on tulossa noin 70 paikkaa ja yritykset voisivat ottaa asiakkaita uusiin yksiköihinsä ensi kesänä ja ensi syksynä.

Rovaniemeläisiä saatetaan sijoittaa väliaikaisesti myös lähipaikkakuntien asumisyksiköihin.

Hyvinvointialue selvittää myös vuodeosastopaikkojen muuntamista lyhytaikaisasumiseen, kuten omaishoitajien vapaiden mahdollistamiseen.