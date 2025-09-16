Suomessa asuvista arabian-, somalian- ja ukrainankielisistä suhteellisen suuri osuus nostaa Kelan toimeentulotukea, kertoo Ilta-Sanomat.
Arabiankielisistä yli 52 prosenttia sai vuonna 2024 toimeentulotukea. Somaliankielisistä osuus on yli 49 prosenttia ja ukrainankielisistä 47 prosenttia.
Suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuvista toimeentulotukea sai vertailun vuoksi 4,5 prosenttia.
Kaikista toimeentulotuen saajista arabiankielisiä on 6,4 prosenttia, ukrainankielisiä 5,2 prosenttia ja somaliankielisiä 3,7 prosenttia.
Suomea tai ruotsia puhuvat edustavat 63,7 prosenttia perustoimeentulotuensaajista.
Tilastossa toimeentulotuen saajaksi rekisteröityvät myös lapset, joiden perheet ovat saaneet toimeentulotukea.
Kelasta kerrotaan IS:lle, että esimerkiksi arabiaa äidinkielenään puhuvista perustoimeentulon saajista alaikäisiä oli noin 40 prosenttia.
Perustoimeentulotuki on viimesijainen tuki, joka myönnetään vain, jos muut varat ja tulot eivät riitä.
Se myönnetään vain, jos muut tuet, kuten opintotuki tai työttömyystuki, eivät ole mahdollisia. Toimeentulotuki myönnetään yleensä vain kuukaudeksi kerrallaan.
Tilasto ei kerro, onko henkilö saanut toimeentulotukea koko vuoden vai esimerkiksi vain yhden kuukauden ajan.
