Pormestari Vapaavuori vaatii: "Jokaiselta maahantulijalta tulisi edellyttää todistusta negatiivisesta testituloksesta"

Koronatartuntojen määrä on ollut rajussa nousussa ja eniten tartuntoja on ollut Helsingissä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tartuntamäärät ovat nousseet uusiin ennätyksiin, ja Husin teho-osastoilla oli viime viikolla ennätysmäärä nuoria koronapotilaita.

10.05: Tiedotustilaisuus on päättynyt.

10.03: "On rehellistä sanoa, että on olemassa riski, että nyt käyttöön otettavat toimet eivät vielä riitä. Silloin tarvitaan järeämpiä otteita. Rajoitukset ja suositukset eivät tätä asiaa ratkaise, vaan ihmisten käyttäytyminen".

10.00: " Kategorisesti jokaiselta maahantulijalta tulisi edellyttää todistusta negatiivisesta testituloksesta. Koska tämä on mahdollista jokaisessa muussa Pohjoismaassa, on se varmasti mahdollista myös Suomessa. Asia ei saisi olla liikennöijien vastuulla tai vaatia yksittäisiä viranomaispäätöksiä", Vapaavuori vaatii. Vapaavuori sanoo myös, että jokainen maahantulija pitäisi velvoittaa testiin kolmen päivän kuluttua Suomeen saapumisesta. Testistä kieltäytyminen olisi syytä olla rangaistavaa, Vapaavuori toivoo.

9.51: "Erityisesti koulujen ja päiväkotien tartuntojen jäljityksessä on ikävä kyllä ollut liikaa viivettä"

9.50: Tartuntoja on onnistuttu Helsingissä jäljittämään siten, että 56 prosentissa tapauksista koronan lähde tiedetään varmasti. Vahva epäily on 24 prosentissa.

9.49: Helsingissä yli 85-vuotiaista on rokotettu 96 prosenttia ja 80–84-vuotiaista 71 prosenttia. 75–79-vuotiaiden rokotukset alkoivat viime viikolla ja heistä on rokotettu 12 prosenttia.

9.47: "Toivomme kaikki, että tulevat kolme viikkoa ovat viimeiset etäopetuksessa. Ehdotonta lupausta en tästä kuitenkaan uskalla itse antaa, vaikka lukuisat ministerit ovat näin todenneet. Haluan sanoa kaikille lapsille ja nuorille, että me täällä kaupungissa teemme kaikkemme. Tulevan sulun jälkeen aikuiset kantavat jälleen suurimman vastuun".

9.40: Viime kevään tilanteeseen on vaikea verrata, Vapaavuori muistuttaa. Tämä johtuu siitä, että nyt testataan selvästi enemmän kuin viime keväänä.

9.37: Tautilanne on Helsingissä heikentynyt tasaisesti. Positiivista on Vapaavuoren mukaan kuitenkin se, että testeissä Helsingissä käydään jälleen aktiivisesti. Positiivisia testeistä on viime aikoina ollut 5,6 prosenttia.