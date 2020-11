Ulkomailta tulleiden ja työpaikoilla leviävien koronatartuntojen määrä nousussa – näin THL kertoi Suomen koronatilanteesta

Infotilaisuudessa verrataan kevään ja syksyn epidemia-aaltoja. Paikalla tilaisuudessa ovat STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja johtaja Pasi Pohjola sekä THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen.

10.54: Tiedotustilaisuus on päättynyt.

10.53: Puumalaisen mukaan asiantuntijatyössä ollaan vielä hyvin alkutekijöissä rokoteasian suhteen.

10.47: Pasi Pohjolan mukaan päätöstä Suomen rokotusjärjestyksestä ei ole tulossa poliittista kysymystä vaan siinä edetään lääketieteellisin perustein.

10.42: Voipio-Pulkin mukaan valta ja vastuu koronatoimissa on paikallisilla viraomaisilla.

Hänen mukaansa HUSin alueella kävi keväällä huonosti ja virus pääsi leviämään väestössä. Tilanne jatkuu edelleen eikä virus ole lähtenyt alueelta, joten jäljet siitä näkyvät nyt.

10.40: Täyttyvätkö kaikki leviämisvaiheen kriteerit HUSin alueella?

Puumalainen sanoo, että sairaalahoidon tarve on kasvanut, mutta ei niin nopeasti, että resurssit olivat rajalliset.

Tartuntojen määrä on kuitenkin noussut nopeasti ja vaarana on se, että viruksen jäljitys ylikuormittuu, eikä silloin ihmisiä päästä ohjaamaan karanteeniin ja katkaisemaan ketjuja. Silloin leviäminen kiihtyy nopeasti ja edessä voi olla terveydenhuollon vaikea tilanne.

10.39: Toimittaja kysyi joulunvietosta, siitä uskaltaako Uudeltamaalta lähteä muille paikkakunnille jouluksi, ja kuinka suuri riski on saada tartunta julkisesta joululiikenteestä.

-Aina kun ihmiset kokontuvat, on riski tartunnalle, mutta tätä riskiä voi helposti pienentää, Puumalainen sanoi.

10.29: Puumalainen jatkoi puheenvuoroaan.

Suomalaisten sosiaalisia kontakteja on tutkittu ja tutkimuksen mukaan suomalaiset vähensivät kontakteja muihin ihmisiin huhtikuussa noin 70 prosenttia aiemmasta. Heinäkuussa kontakteja oli taas enemmän varsinkin nuorilla aikuisilla ja kuun lopulla epidemia lähtikin nousemaan. Nyt kontakteja on Puumalaisen mukaan jälleen vähennettävä, että viruksen leviämistä voitaisiin ehkäistä.

10.28: Pohjolan mukaan ymmärrys epidemiasta ja viruksen käyttäytymisestä on nyt parempi kuin kevääll,ä ja valmius nopeisiin alueellisiin päätöksiin on olemassa.

10.27: Suojavarusteiden suhteen ei ole suuria puutteita. Yksittäisten tuotteiden suhteen voi olla kuitenkin puutteita.

10.26: Tautitilanne voi kehittyä ja pahentua hyvinkin nopeasti kaikkialla Suomessa, Pohjola sanoo.

10.24: Virusta liikkuu väestössä ja riski saada tartunta on korkeampi entä kuukausi tai kaksi sitten, sanoo Pasi Pohjola.

10.23: HUSin alue menee viikko viikolta huonompaan suuntaa ja alueella on aika toimia, Voipio-Pulkki sanoo.

10.23: Yleisimpiä tartuntapaikkoja ovat koti ja yksityistilaisuudet. Myös työpaikkojen osuus on kasvussa ja tartuntoja on havaittu esimerkiksi taukotiloissa.

- Työpaikoilla tapahtuvia tartuntoja on yhä enemmän, Voipio-Pulkki sanoo.

10.21: Voipio-Pulkki kertoo, että alueelliset erot ovat todella suuria. Hän sanoo, että Suomi on edelleen epidemian kasvuvaiheessa. HUSin alueen ja muun maan koronatartuntamäärissä on huomattava ero.

10.16: Ulkomailta tulleiden tapausten määrä on nousussa.103 tapausta viime viikolla liittyi ulkomaihin ja matkustamiseen. Jatkotartuntojen arvioiminen on vaikeaa ja tapauksia on selvästi enemmän. Noin kolmasosa tartunnoista havaitaan valmiiksi karanteenissa olevilla potilailla.

10.15: Vaikka valtaosa tartunnoista todetaan nuoremmissa ikäluokissa ja työikäisillä aikuisilla, tapauksia on vanhemmissa ikäluokissa jonkin verran enemmän kuin edellisillä viikoilla. Yli 60-vuotiaiden osuus on kasvanut nyt yli 12 %:iin.

10.13: THL:n tiedotteessa kerrotaan, että sairaala- ja tehohoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on kasvanut lokakuusta alkaen. Sairaalahoidossa oli eilen yhteensä 90 potilasta, joista 12 oli tehohoidossa.

Taudista parantuneita arvioidaan olevan noin 15 300, mikä on yli 75 % todetuista tartuntatapauksista. Suomessa on tähän asti todettu yhteensä 19 935 tautitapausta. Tautiin liittyviä kuolemia on todettu 374.

Näissä luvuissa ei ole mukana tämän päivän lukuja.

10.07: -Tämän aamun tiedon mukaan tänään tulee noin 350 uutta koronatapausta lisää. Tänään Suomi ylittää 20 000 koronatapauksen rajan, Puumalainen sanoo.

10.05: Suomessa ei nähty selvää nousua kokonaiskuolleisuusmäärässä keväällä. Tältä osin tilanne on Suomessa edelleen rauhallinen. Muissa EU-maissa koetaan samaa kuin viime keväänä eli kokonaiskuolleisuus ja tehohoidon määrät ovat lähteneet nousuun.

10.03: -Koronatilanne on huolestuttava, sanoo Puumalainen.

Euroopassa on asetettu tiukkoja koronarajoituksia. Joissain maissa tilanne on hieman tasaantunut, eli sulkutoimenpiteet ovat toimineet, mutta monissa maissa tilanne on edelleen paha.

-Suomen tilanne on muihin EU:maihin nähden selvästi parempi. Rajan takana Ruotsissa tilanne on hankaloitunut nopeasti.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtinen arvioi eilen, että HUSin alue alkaa olla koronaviruksen leviämisvaiheessa. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) esitti vahvan vetoomuksen, että koronatoimia tulisi nyt kiristää.

– Toivon todella, että Uudellamaalla otetaan tämä tilanne vakavasti ja siltä osin ryhdytään toimiin, kun toimia on vielä tehtävissä, Kiuru sanoi.

Ministerin mukaan koko Suomea ajatellen on ratkaisevaa, miten Uudellamaalla nyt onnistutaan.