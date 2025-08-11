Viimeinen haastattelu: Katri Helena aikoo kadota julkisuudesta ja olla enemmän Katri Kalaoja

Iskelmälegenda Katri Helena kertoo STT:lle, että aikoo viimeisen konserttinsa jälkeen syödä mansikkakakkua ja ryhtyä enemmän Katri Kalaojaksi.

Iskelmälegenda Katri Helena laskee haastattelun aluksi uransa tarkan pituuden: tässä kuussa yhteensä 62 vuotta ja neljä kuukautta.

Vuonna 1963 alkanut ura huipentuu 16. elokuuta Olympiastadionilla pidettävään konserttiin, jonka nimi on Viimeinen ilta. Seuraavana päivänä laulaja täyttää 80 vuotta.

Se on sitten siinä. Katri Helena on ilmoittanut jo aiemmin, ettei sen jälkeen aio laulaa julkisesti.

Päätös pitää yhä, hän sanoo, eikä irti päästäminen ole vaikeaa.

– On tullut sellainen ajatus, että voisi sitä muutenkin elää. Toivon, että minulla on vielä jäljellä aikaa. Miksei olisi?

Levytettyjä kappaleita on liki 500, joista tunnetuimpiin kuuluvat Katri Helenan julkisuuteen nostanut Puhelinlangat laulaa (1964), Euroviisuissa Suomea edustanut Katson sineen taivaan (1979) ja laulajan eniten myyneen levyn nimikkokappale Anna mulle tähtitaivas (1992). Viimeisenä singlenä julkaistiin tammikuussa Elämän tie, jonka taustakuorona on useita eturivin naisartisteja – muun muassa Anna Puu, Jenni Vartiainen ja Ellinoora.

Se on ollut tarpeeksi.

– Elämässäni muutenkin olen elänyt tietyt jaksot loppuun ja sitten on käännetty lehti ja lähdetty. Ei voi ainakaan valittaa, että on ollut liian lyhyt aika tässä lauleskellessa, Katri Helena sanoo.

Laulajaa itseäänkin ihmetyttää seitsemällä vuosikymmenellä jatkuneen uran pituus.

– Se ei tunnu siltä. Ihmettelen koko ajan, että kuinka se on voinut mennä näin.

Tiedossa on loppuun asti hallittu suoritus. Olympiastadionin keikalle mahtuu enää lähinnä permannolle.

62 vuoden ura huipentuu Olympiastadionille.Lehtikuva

"Intuitio oli oikeassa"

Kskaan ennen Katri Helenalla ei ole ollut sellaista oloa, ettei haluaisi tehdä työtään.

– Ennen kuin nyt, hän sanoo.

Uran päättäminen tuli esille jo koronaviruspandemian jälkimainingeissa. Tuolloin hän mietti puoliso Tommi Liimataisen kanssa, jatkaako vai ei.

– Tommi kysyi minulta, missä tilanteessa olet onnellisin. No laulaessa, vielä silloin, Katri Helena kertoo.

Laulaminen jatkui, ja Katri Helena kuvailee seuraavia vuosia hurjiksi. Keikkoja tehtiin vielä viime vuonna liki kaksikymmentä. Tänä vuonna esiintymisiä on vain yksi.

Sitä alettiin kaavailla vuonna 2023. Alkoi tuntua siltä, että pitää tehdä suunnitelma, Katri Helena kertoo.

Artistin mukaan idea lopetuksen ajoittamisesta 80-vuotispäivän aattoon tuli häneltä itseltään.

– Yritin kuvitella, kuinka pitkälle jaksan. Ja minusta tämä meni aika oikein. Se intuitio oli ihan oikeassa.

Laulaminen on ollut aina mukavaa, mikään siinä ei ole muuttunut.

– Ei se ole häipynyt, mutta on tullut sellainen ajatus, että voisi sitä muutenkin elää, hän toistaa.

Vastuuntunto on painanut artistina

Katri Helena sanoo, että on halunnut tuottaa iloa kuulijoilleen.

– Olen aina kuulijan puolella. Toivon, että hänelle tulisi hyvä mieli ja auttaisi elämässä eteenpäin, koska ei ihmisten elämä aina niin helppoa ole. Hetken rauhoittuminen hyvään oloon auttaa huomattavasti. Se on ollut minun missioni, hän sanoo.

Artistina hän on kuitenkin aina miettinyt seuraavaa keikkaa.

– En ole koskaan osannut hirveän helposti tehdä mitään. Minulla vastuuntunto on painanut kovasti.

Puhe palaa monta kertaa tunteeseen.

– On iskelmä miten kevyttä tahansa, jos sen esittää tosissaan sillä lailla, että haluaa kuulijalle hyvän mielen ja välittää sen tarinan, niin se toimii.

Ei ikonin taakkaa harteilla

Poikkeuksellisen uran tehneestä artistista on käytetty jo pitkään järeitä sanoja: ikoni, elävä legenda, instituutio. Virallisiin oheistuotteisiin kuuluvassa kangaskassissa titteli on queen, kuningatar.

Katri Helenasta on tullut ja tehty jotain itseään suurempaa, muttei yhtenäistä.

Laulaja on ollut kiertueella Tapio Rautavaaran kanssa ja esiintynyt useaan otteeseen DTM-homobaarissa. Hän on laulanut samassa paikassa Olavi Virran kanssa ja villinnyt letkajenkkaan varuskuntakeikoilla, jollaisen hän heitti vielä viime vuoden lopulla.

Jos aiemmille sukupolville Katri Helena on ollut kansallistunteeseen ja perinteiseen naisihanteeseen istuva sinivalkoinen ääni, niin ainakin vuosituhannen vaihteen Lea Lavenin, Marion Rungin ja Paula Koivuniemen kanssa tehdyn Leidit lavalla -kiertueen jälkeiselle sukupolvelle artisti on ollut jotain muuta. Ehkä kuvaavia sanoja olisivat juuri queen tai bosslady.

Niitä on niin monia, Katri Helena sanoo maailmalla elävistä versioista itsestään.

– Se Katri Helena, josta ihmiset ovat muokanneet oman mielipiteensä, ei oikeastaan minulle kuulu, hän sanoo.

– En kykene ottamaan semmoista taakaksi itselleni, koska tiedän, että olen ihan tavallinen minä.

Katri Kalaoja on arkinen

Katri Helena katsoo vain tehneensä työnsä ja olleensa oma itsensä. Enempää ei tarvitse, hän sanoo.

– En ole semmoinen juhlatyyppi. Olen tehnyt juhlaa ihmisille nyt runsaat 62 vuotta, mutta olen itse ihan arkinen.

– Ja se Kalaojan Katri on siellä kaiken takana kuitenkin.

Seuraavaksi hänestä tuleekin enemmän Katri Kalaoja ja vähemmän Katri Helena.

Nimiasia ei ole maailman tärkein, hän sanoo. Ei hän artistinimensä käyttämisestä aio pahastua, sillä ihmiset häntä kutsuvat.

Mutta kyllä jokin muuttuu.

– On se jotenkin niin, että miksi olisin enää Katri Helena. Se on oikea nimi, mutta se on ollut työtä varten.

"Julkisuutta on ollut tarpeeksi"

Aktiivinen julkisuus jää nyt tähän, Katri Helena sanoo. Ja tämä on viimeinen haastattelu. Sille aikaa Olympiastadionin neuvotteluhuoneessa on ollut napakat 20 minuuttia.

– Sanotaanko niin, että julkisuutta on ollut ihan tarpeeksi.

Ennen tätä haastattelua arkistoon on kertynyt yli tuhat lehtijuttua. Kyse on ollut osasta työtä, ja laulaja kiittää mediaa hyvästä yhteistyöstä.

– Artisti tekee sen julkisuuden, jotta ihmiset tulevat kuuntelemaan ja sitten voidaan maksaa palkat kaikille. Sitähän se on.

Nyt laulaja vetäytyisi julkisuudesta mieluusti kokonaan, mutta ei tiedä, miten se tulee onnistumaan.

– Ehkä minä jossain näyn, ei sitä voi mennä komeroon piiloonkaan.

Et aio ryhtyä politiikan kommentaattoriksi?

– No en.

Seuraavaksi: Perhettä, tapahtumia, ikkunanpesua

Katri Helena on jo aiemmin luvannut, että uran päätyttyä hän ryhtyy pesemään ikkunoita.

Ei hän siitä aio ihan ensimmäisenä aloittaa, kun stadionkeikka on tehty.

– Seuraavana aamuna minulla on syntymäpäivä, lasten perheet tulevat. Me syödään kyllä yksi mansikkakakku, Katri Helena sanoo.

Seuraava vuosikymmen suuntautuu perheeseen: tyttäriin ja lastenlapsiin.

Haaveissa on myös käydä katsomassa muiden artistien keikkoja, mennä kesäteatteriin. Hän haluaa nähdä ainakin Komiat ja Suvi Teräsniskan. Aiemmin hän ei ole ehtinyt keikoille omilta esiintymisiltään.

– Mutta kyllä nyt ensin varmaan pitää ihan rauhoittua ja tehdä ne kotityöt, jotka ovat jääneet vähän riipinraapin.

Parin viime vuoden aikana niitä on kertynyt.

– Nyt on ollut niin kova tahti, että on vähän jäänyt. Ja olen jättänyt tahallaan, kun ajattelin, että sitten minä ehdin. Niin. Sitten ehdin.

Katso Katri Helenan erikoishaastattelu syyskuulta 2023: