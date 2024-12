Iskelmälaulaja Katri Helena on ilmoittanut päättävänsä uransa.

Yli 60 vuotta kestänyt monipuolinen ura päättyy ensi vuoden elokuussa konserttiin Olympiastadionilla Helsingissä. Kyse on Katri Helenan viimeisestä julkisesta esiintymisestä. Samoihin aikoihin Katri Helena täyttää 80 vuotta.

– Ei tämä suuri päätös pelota, enhän muuten olisi näin selkeätä päätöstä olisi pystynyt tekemään. Voihan se olla, että jonkin aikaa tuntuu hieman oudolta, mutta päätös pitää, kertoo Katri Helena MTV:n haastattelussa.

Katso Katri Helenan haastattelu MTV:n Huomenta Suomessa tänään maanantaina kello 9.15.

Tohmajärvellä syntynyt Katri Helena karkasi salaa jo 12-vuotiaana laulukilpailuun esiintymään Toivo Kärjelle. Kuorossa laulaminen ei riittänyt, hän halusi olla solisti. Laulamaan piti päästä vaikka väkisin.

– Kyllä, se oli minun unelma. Kyllähän tämä aika ihmeelliseltä tuntuu, että se unelma on toteutunut näin perinpohjin ja niin pitkään.

Katri Helena esiintyi vuonna 1972 MTV:n Pinnalla -ohjelmassa, jossa hän oli toimittajan roolissa Markku Veijalaisen kanssa ja haastatteli muun muassa Georg Malmstenia.

Katri Helenan ensimmäinen levytys julkaistiin vuonna 1963, yhteensä hän levittänyt lähes 500 kappaletta. Levyt ovat myyneet kultaa, platinaa ja tuplaplatinaa ja äänitteiden kokonaismyynti lähentelee kahta miljoonaa.

Suosituimpia kappaleita ovat muun muassa Anna mulle tähtitaivas, Syysunelma ja Katson autiota hiekkarantaa. Läpimurto tapahtui kappaleella Puhelinlangat laulaa vuonna 1964.

– Se oli suuri hitti, että voi sanoa, että isostikin alkoi. Mutta sen jälkeen on tullut monia vaiheita, vähän sellaista tasaista ja sitten on tullut taas huippukohtia. Ihan hämmästyttävästi on tultu tähän päivään, muistelee Katri Helena.

60- ja 70-luvulla Katri Helena esiintyi paljon tanssilavoilla esittäen läpimurtohittiään Puhelinlangat laulaa.

1970- ja 1980-luvuilla Katri Helena oli tuttu televisiosta, ja hän osallistui usein Syksyn säveleen ja Euroviisuihin. Kappaleet eivät välttämättä voittaneet kilpailuja, kuten Syysunelma vuonna 1976, mutta niistä tuli kuitenkin myöhemmin ikimuistoisia klassikoita.

Iskelmämusiikkia ei ole aina vuosien varrella arvostettu tai sen on ajateltu olevan jotenkin vähempiarvoista.

– Iskelmä on tunteen jakamista kuulijoille. Aina sanotaan, että iskelmä on kevyttä tai vähän niin kuin vähempiarvoista. Mutta niille ja meille, jotka iskelmää kuuntelevat se ei ole yhtään vähempiarvoista. Iskelmän teksteissä on suuria asioita ja iskelmän suosio on ja pysyy, muistuttaa Katri Helena.

Kesän lapsi -kappale kuvattiin 70-luvulla Vantaankosken rannoilla. Katri Helena muistaa esiintyneensä anoppinsa pitsipaidassa.

Katri Helena on ollut yli 60 vuotta julkisuuden valokeilassa. Hänen rakkaussuhteensa, ilot ja surut, menetykset ovat kaiken kansan tiedossa. Jokaisella suomalaisella on mielikuva Katri Helenasta.

Viime vuonna hänestä julkaistiin myös oma elämäkerta, jossa hän kertoi tarinansa omalla äänellään. Hän kertoo, että synnyinkodissa hänet opetettiin pärjäämään. Ja tekemään kovasti töitä. Äiti Bertta opetti, että naisen on pidettävä puoliaan, eikä olla kenenkään käsipyyhe.

– No se oli aika rajusti sanottu, mutta kyllä minä olen aika itsenäinen aina ollut ja kuunnellut omaa itseäni, omaa sydäntäni ja toiminut sen mukaan kaikissa tilanteissa, sanoo Katri Helena MTV:lle.

Syysunelma-kappale kuultiin ensi kerran Syksyn sävel -kilpailussa vuonna 1976. Kappale jäi kisassa toiseksi, kun voiton vei Eki Liikanen Jokkantii-kappale. Syysunelmasta tuli kuitenkin yksi Katri Helenan legendaarisimmista hiteistä.

Tanssilavojen, konserttisalien ja isojen estradien laulajaa on kutsuttu Suomen sinivalkoiseksi ääneksi, legendaksi ja supertähdeksi. Imago on ollut puhtoinen. Julkisuus on ollut osa työtä ja arkea.

Kun on ollut otsikoissa ja esiintynyt yli 60 vuotta, muuttuu lähes koko kansan omaisuudeksi. Julkisuuskoulutusta hän ei ole saanut.

– Minua on kohdeltu aina hyvin. Olen periaatteessa aina sitä mieltä, että niin metsä vastaa kuin sinne huutaa - ennemmin tai myöhemmin. Olen toiminut niin, että olen kohdellut hyvin ihmisiä. Ja se on tullut minulle takaisin. Kiitän siitä.

Vuonna 1980 Katri Helena osallistui MTV:n Syksyn sävel kilpailuun Veikko Samulin säveltämällä ja Juha Vainion sanoittamalla kappaleella Mun sydämeni tänne jää.

Katri Helena jättää estradit näyttävästi. Olympiastadionin konsertin jälkeisenä päivänä Katri Helena täyttää 80 vuotta. Lopettamispäätös on varma.

– Haluan sen vapauden aikatauluista ja vastuista. Mutta kaikista suurin on kiitollisuus näistä kaikista vuosikymmenistä ja siitä, että ihmiset ovat tulleet kuuntelemaan. Eihän tämä muuten olisi onnistunut, sanoo Katri Helena.

Viimeisen keikan jälkeen Katri Helena aikoo nukkua niin pitkään kuin vain väsyttää. Ja sitten hänelle on luvattu, että hän pääsee kalaan.