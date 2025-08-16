Katri Helena paljastaa mitä tuleman pitää jäähyväiskonsertissa: "Iloisia, pieniä yllätyksiä"

Katri Helena kertoo Instagram-tilillään tunnelmia tulevasta jäähyväiskonsertista ja kertoo, mitä yleisö voi odottaa illalta.

Laulaja Katri Helena päättää yli 60 vuotta kestäneen artistiuransa lauantai-iltana 16. elokuuta Helsingin Olympiastadionilla järjestettävän jäähyväiskonsertin myötä. Seuraavana päivänä sunnuntaina 17. elokuuta artistilla on myös syytä juhlaan, sillä hän täyttää pyöreät 80 vuotta.

Katri Helenan Instagram-tilillä on julkaistu pitkin konserttia edeltävää viikkoa laulajan tunnelmia tulevasta. Sinivalkoisena äänenä tunnettu laulaja kertoo videoilla muun muassa olevansa hyvin kiitollinen yleisölle siitä, että hän saa tehdä vielä tämänkin konsertin.

– Ja niin monta, niin monta, monta ennen tätä. Ja toisenaan semmoinen helpotus, että tämä vastuu, jota olen kantanut niin kauan esiintymisistä, päättyy. Olen kiitollinen kaikesta.

Yleisö sen sijaan voi odottaa Katri Helenan mukaan Viimeinen ilta -konsertilta ainakin nostalgiaa.

– Tuttuja lauluja. Yleisö voi fiilistellä omaa elämäänsä niiden laulujen myötä. Luulen, että siellä aika montaa ihmistä koskettaane tunnelmat, mitä konsertissa kuullaan.

Katri Helenan mukaan myös joitakin yllätyksiä voi mahtua iltaan.

– On kyllä, mutta eivät ne mitään mullistavia ole. Ne ovat iloisia, pieniä yllätyksiä, laulaja vihjaa.

Illan settilistan Katri Helena sen sijaan kertoo olleen mietittynä jo tovin.

– Minulla oli ihan valmis laulukokoelma viimeiseen konserttiin. Se oli oikeastaan muotoutunut viimeisten vuosien aikana tavallisissa konserteissa. On siellä joku laulu, joka otettiin lisää. Mutta kyllä ne ovat niitä, jotka ovat ihmisten ja omien toiveiden myötä tulleet ihan selviöiksi, että nämä laulut siellä pitää olla.

Konserttia on ollut työstämässä useita tunnettuja suomalaisia huippumuusikkoja. Leri Leskinen toimii orkesterin kapellimestarina ja Paula Vesala konsertin dramaturgina. Taustalaulajina konsertissa kuullaan Suvi Teräsniska, Nina Tapio, Jepa Lambert sekä Esa Nieminen.

– Ympärilläni on hyviä ihmisiä, jotka tuntevat minut ja ei ollut mitään ongelmaa oikeastaan minkään asian kanssa, Katri Helena kertoo somevideollaan.

Instagram-tilillään Katri Helena on jakanut myös parhaimmat elämänohjeensa. Laulajan mukaan paras ohje on se, jonka kaikki varmasti jo tietävät.

– Jos kohtelet toisia, niin kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan, niin ollaan aika hyvällä polulla.

Katri Helena, oikealta nimeltään Katri Kalaoja, osallistui ensi kertaa laulukilpailuun ollessaan vain 12-vuotias. Hänen uransa laulajana lähti liikkelle toden teolla vuonna 1963, kun julkaistiin Katri Helenan ensimmäinen levytys Poikien kuvat. Tuohon aikaan laulaja oli 18-vuotias.

Vuotta myöhemmin tapahtui Katri Helenan läpimurto kappaleella Puhelinlangat laulaa, joka on yhä yksi laulajan tunnetuimmista ja rakastetuimmista hiteistä. Muita Katri Helenan tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa Anna mulle tähtitaivas, Vasten auringon siltaa, Mun sydämeni tänne jää ja Katson sineen taivaan.