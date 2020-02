Janne "Nacci" Tranbergin asianajaja selittää ex-jengipomon syyttömyyttä erikoisella perusteella: "Hän kerää tällaisia tarinanjuonia"

– Hän on joutunut näihin syytteisiin sen vuoksi, että hän tuntee erittäin paljon ihmisiä ja on ollut heihin paljon yhteyksissä. Näin hänelle on kertynyt kaikkea materiaalia. Hän on myös kerännyt materiaalia, lähinnä valmistellessaaan tulevia kirjallisia teoksia, Tuutti sanoo.