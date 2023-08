Kasvaako halu hommiin ryhtymällä? Suomalaisasiantuntija tutusta seksineuvosta: "En kannusta"

– Pariskunnat sanovat usein, että vaikka he eivät olisikaan välttämättä aluksi olleet sillä tuulella ja epäröineet, he ovat kiihottuneet, kun ovat päässeet alkuun, heillä on ollut positiivinen kokemus ja he ovat olleet iloisia, että he ovat tehneet sen, Needle perustelee hommiin ryhtymistä.