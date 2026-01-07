Édmonton Oilersin Kasperi Kapanen nakutti heti 1+1-tehot palattuaan jääkiekon NHL:ssä tositoimiin kahden ja puolen kuukauden jälkeen. Nashville Predators kaatui 6–2.

Kasperi Kapanen oli viimeksi pelannut NHL:ssä 19. lokakuuta, jolloin hän loukkaantui Detroit Red Wingsiä vastaan. Nyt suomalainen palasi kehiin, ja mainiosti kulki.

Kapanen suupaisi toisessa erässä Edmontonin 4–0-johtoon iskien NHL-kauden ensimmäisen maalinsa. Suomalaisen laukaus epäonnistui, mutta kiekko kimposi onnekkaasti häkkiin Nashville-puolustaja Roman Josin jalasta.

Kolmannessa erässä Kapanen tarjoili puolestaan syötön hyökkäysalueen keskustaan, ja Leon Draisaitl viimeisteli 5–2-kihauksen.

1+1.

– On aina hienoa saada nimensä maalintekijöiden listalle. Kropassa tuntui hyvältä, mikä on tärkeää. Sen voi huomata, etten ole pelannut kahteen ja puoleen kuukauteen, mutta kaiken kaikkiaan minulla ei mennyt huonosti, Kapanen kommentoi medialle.

Näet Kapasen maalin ja syötön ylälaidan videolta.