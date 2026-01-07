Juho Lammikon edustama New Jersey Devils kärsi jääkiekon NHL:ssä hämmästyttävän 0–9-murskatappion. Suomalaisella ei ollut henkilökohtaisesti häävi ilta New York Islandersin vieraana.
New Jersey Devilsille tilastoitiin 44 maalia kohti suunnannutta laukausta, New York Islandersille 24. Maaliodottamaa Devils loi 4,3 osuman edestä, Islanders vain 1,6:n.
Islanders voitti ottelun kuitenkin hämmästyttävin numeroin: 9–0. Venäläismaalivahti Ilja Sorokin pysäytti kaikki 44 kutia palattuaan alavartalovamman jälkeen tositoimiin.
Jacob Markströmillä ei ollut vaatimattomasti ilmaisten paras iltansa Devilsin luukulla. Yhdeksän maalia päästäneen ja 15 laukausta torjuneen veskarin torjuntaprosentiksi kirjattiin 62,5.
Matsin suurimman pistepotin maiskutteli Anthony Duclair: kanadalaishyökkääjä vietti NHL-uransa ensimmäisen viiden pisteen illan rekordilla 3+2. Myös miehen plus-miinussaldo oli ottelun kovin: +6.
Devilsin suomalaishyökkääjä Juho Lammikko pelasi ottelussa 10.45 minuuttia, joiden aikana omissa ehti kolista. Plus-miinustilastoon kertyi pakkasta neljän raadin verran.
Matsin kovin miinusmies oli Ondrej Palat lukemalla -5.