Dallas Starsin Mikko Rantanen sai Carolina Hurricanesin faneilta rapaa palatessaan Carolinaan ensimmäistä kertaa sitten viimekeväisen kauppansa. Dallasin tähtihyökkääjän tehoilusta huolimatta Hurricanes vei NHL-ottelusta 6–3-voiton.

Kanadalaiskonkari Jamie Bennin kipparoima Dallas Stars pelasi nyt historiansa ensimmäisen ottelun, jossa kaikki joukkueen varakapteenit olivat suomalaisia: Miro Heiskanen, Esa Lindell ja Roope Hintz.

Mikko Rantanen puolestaan kiekkoili ensimmäistä kertaa Carolinassa sitten viime maaliskuisen siirtonsa Hurricanesista Dallas Starsiin. Se ei jäänyt huomaamatta Carolina-faneilta, jotka eivät ottaneet miehen lähtöä hyvällä.

Ensi kertaa ottelussa jäälle hypätessään hyökkääjätähti sai yleisöstä äänekkäitä buuauksia ja hallissa raikui huuto "Mikko sucks", vapaasti suomennettuna "Mikko on syvältä".

Kun Rantanen sai kolmannessa erässä kahden minuutin huitomisjäähyn, kuului faneilta rajut terveiset: "Huijarit eivät koskaan voita." Siitä näkyi myös teksti mediakuutioilla.

Rantasella kulki pistetuotannollisesti kyllä mainiosti. Hän ujutti rystyllä joukkueensa 2–5-kavennuksen ja alusti päätösminuuteilla Wyatt Johnstonin ylivoimalla ilmasta niittaaman 3–6-kavennuksen – suomalaisen tehoiksi 1+1.

Näet Rantasen tekemän maalin ylälaidan videolta.

Ilta oli kuitenkin kotijoukkueen. Venäläisvirtuoosi Andrei Svetshnikov nakutti matsin pistenikkarina 0+4. Nikolaj Ehlers oli puolestaan petaamassa kolmea Carolinan osumaa.

Hurricanesin suomalaishyökkääjä Sebastian Aho oli pohjustamassa K'Andre Millerin viimeistelemää ottelun avausmaalia kakkossyöttäjänä.

Rantanen ja Aho ovat mättäneet suomalaispelaajista NHL-kauden aikana eniten tehopisteitä. Rantasen saldo 42 matsista on 17+42=59, kun taas Aholla on koossa 43 pelistä 17+26=43.