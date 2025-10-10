San Jose Sharks möhli voittosaumansa Vegas Golden Knightsia vastaan suorastaan häkellyttävän tapahtumasarjan seurauksena.

San Jose avasi NHL-kautensa perjantain vastaisena yönä Vegasia vastaan. Kotijoukkue näytti jo marssivan ottelun voittoon, kun se johti peliä 3–2-lukemin kaksi minuuttia ennen päätössummeria.

Vegas otti samoihin aikoihin maalivahdin pois tolpiltaan, mikä avasi San Joselle sauman varmistaa voitto niittaamalla kiekko tyhjään reppuun.

Näin ei kuitenkaan käynyt.

Päinvastoin.

Juttu jatkuu upotuksen jälkeen.

San Josen ruotsalaishyökkääjä William Eklund pääsi puolittain läpiajoon, mutta ensimmäinen yritys tyhjiin viuhui ohi maalin.

Eklund ehti vielä puolustajien keskeltä irtokiekkoon, mutta ohjaus maalin takaa pysähtyi tolppaan hänen mennessä itse nurin.

Tästä Vegas aloitti vastahyökkäyksen.

Kiekko pelattiin pystysyötöllä Jack Eichelille oikeaan laitaan.

Eichel, joka allekirjoitti päivää aiemmin 100 miljoonan dollarin megasopimuksen seuran kanssa, roiskaisi pelivälineen keskiviivan tuntumasta ristikulmaa kohti.

Roikkukiekko otti kuitenkin onnekkaan osuman San Josen puolustajaan, minkä jälkeen pomppu yllätti maalivahti Alex Nedeljkovicin täysin.

Eichel tasoitti pelin 3–3:een varsin hämmentävällä tavalla puolitoista minuuttia ennen loppua.

"Meillä oli todellakin onnea"

San Josen epäonni ei suinkaan päättynyt siihen.

Ottelu eteni tasatilanteessa jatkoajalle, jossa Vegas punnersi 4–3-voittoon Reilly Smithin osumalla.

Tällä kertaa Nedeljkovic seikkaili kaukana omalta maaliltaan ja menetti kiekon kohtalokkaalla tavalla, mikä antoi Smithille sauman siirtää pelivälineen tyhjiin.

Juttu jatkuu upotuksen jälkeen.

Ottelun jälkeen Golden Knightsin valmentaja Bruce Cassidy ei ollut uskoa, miten ottelu kääntyi vielä heidän voitokseen.

– No, meillä oli todellakin onnea.

Cassidysta tuntui pahalta San Jose -maalivahti Nedeljkovicin puolesta, sillä harjoituskaudella yhdysvaltalaisvahti pelasi kaksi loistavaa ottelua Vegasia vastaan.

Vegas laukoi kahden ottelun aikana 52 kertaa kohti Nedeljkovicin maalia, eikä San Josen huipputorjuja päästänyt kuin yhden niistä selkänsä taakse.

– Sehän tässä onkin ironista. Hän on pelannut loistavasti meitä vastaan ja käsitellyt kiekkoa hyvin, Cassidy jatkoi.

– Tällaista tämä lokakuun jääkiekko välillä on. Jääkiekkojumalat olivat tänään puolellamme. Minun käy häntä vähän sääliksi. Hän pelasi muuten hyvin.

Vegasille ottelu oli kauden toinen NHL:ssä. Ensimmäinen kamppailu Los Angeles Kingsiä vastaan päättyi 5–6-tappioon voittolaukauskilpailun jälkeen.