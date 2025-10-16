Jääkiekon NHL:ssä suomalaisvahti Leevi Meriläinen avasi kautensa kehnoin ottein Ottawa Senatorsin maalilla vierasottelussa Buffalo Sabresia vastaan.

Kotijoukkueen 8–4-voittoon päättyneessä pelissä 19 torjuntaa kirjanneen Oulun Kärppien kasvatin torjuntaprosentti jäi lukemaan 73,1. Prosentti on Meriläisen NHL-uran heikoin.

Ottawan päävalmentaja Travis Green kommentoi ottelun jälkeen, että hän tuntee sympatiaa Meriläistä kohtaan ja suomalaisvahdin on jaksettava eteenpäin epäonnistumisista huolimatta.

– Kun päästää seitsemän maalia, on vaikea sanoa, että ilta oli hyvä, Green sanoi 23-vuotiaan suomalaisen maalivahtipelistä.

Buffalon maalilla Alex Lyon urakoi 32 torjuntaa. Sabresille voitto oli kauden ensimmäinen, kun Senatorsin tappioputki kasvoi puolestaan jo kolmeen.

Avausmaali Meriläisen selän kautta

Buffalon ensimmäinen maali syntyi avauserän puolivälin paikkeilla, kun Jack Quinnin laukaus kimposi takalaidasta Meriläisen selkään ja lopulta maaliin.

Erän lopulla Tim Stützle tasoitti ja toisen erän alussa Jake Sanderson vei Senatorsin 2–1-johtoon.

Buffalon 2–2-tasoitus syntyi muutamaa minuuttia myöhemmin alivoimalla. Meriläinen lähti hakemaan purkukiekkoa maalin takaa, mutta peliväline päätyi Buffalon haltuun ja Ryan McLeod viimeisteli.

Johtoon kotijoukkue siirtyi jälleen erän puolivälissä. Meriläisen maila jäi Senators-pakki Thomas Chabotin jalkojen väliin, eikä mailatta jäänyt suomalainen saanut torjuttua Alex Tuchin vetoa maalin kulmalta.

Hetkeä myöhemmin Jason Zucker viimeisteli kaksi ylivoimamaalia Meriläisen taa puolentoista minuutin sisään.

Kolmen maalin takaa-ajoasemassa kolmanteen erään lähtenyt Ottawa taisteli itsensä maalin päähän erän alkuminuuteilla, mutta Buffalon palautti johdon entiselleen McLeodin ja Quinnin iskeässä ottelun toiset maalinsa hetkeä myöhemmin. Sabresin Jiri Kulich viimeisteli loppulukemat tyhjään maaliin.

Floridalle toinen perättäinen tappio

Florida Panthersin Anton Lundell nappasi kauden kolmannen syöttöpisteensä ottelussa Detroit Red Wingsiä vastaan. Florida kärsi toisen perättäisen tappionsa Detroitin vietyä ottelun 4–1-lukemin.

Ottelun avausmaalista vastasi Detroitin Mason Appleton toisen erän alussa ja johdon tuplasi Patrick Kane hieman ennen ottelun puoltaväliä.

Erän loppupuolella Brad Marchand kavensi vanhanaikaisella saatuaan kiekon Lundellin aloitusvoitosta.

Lopulliset naulat Floridan arkkuun hakkasivat ottelun loppuminuuteilla Appleton ja Michael Rasmussen osumillaan tyhjään maaliin.

Floridan Niko Mikkola sai jääaikaa lähes 21 minuuttia ja Eetu Luostarinen vajaa 17 minuuttia.

Kautensa tappiolla avanneen Detroitin voittoputki kasvoi kolmeen.

Teräväisen maali vaihtui syötöksi

Chicago Blackhawksin Teuvo Teräväiselle merkittiin tilastoihin ensin kauden toinen maali, kun hänen joukkueensa ryöpytti St. Louis Bluesia 8–3.

Osuma vaihtui kuitenkin syöttöpisteeksi, kun Chicagon ylivoimamaali 7–2:een vaihdettiin Tyler Bertuzzin nimiin. Jo kaudesta 2013–2014 lähtien taalajäillä pelanneella 31-vuotiaalla Teräväisellä on viidestä ottelusta koossa tehot 1+5.

Chicago voitti laukaukset maalia kohti vain 29–26, mutta maalilukemissa ero oli merkittävä.

Utah Mammoth otti kauden ensimmäisen varsinaisen peliajan voittonsa kaatamalla kotonaan Calgary Flamesin 3–1. Joukkue pelasi Salt Lake Cityn yleisön edessä ensi kertaa Mammoth-nimellä. Viime kaudella joukkueen nimi oli Utah Hockey Club.