Yhdysvaltainen supertähtihyökkääjä Jack Eichel on tehnyt peräti kahdeksan vuoden mittaisen jatkosopimuksen Vegas Golden Knightsin kanssa.
Sopimus on massiivinen: sen kokonaisarvo kipuaa yli 100 miljoonaan dollariin (108 milj. $ eli 93 miljoonaa euroa).
Eichelin sopimuksessa keskiarvoinen vuosipalkka on 13,5 miljoonaa dollaria eli 11,6 miljoonaa euroa.
28-vuotiaan Eichelin nykydiili oli katkolla ensi kesänä.
Taitavana keskushyökkääjänä tutuksi tullut Eichel on edustanut Golden Knightsia kesästä 2021 lähtien. Hän nakutti viime kaudella 77 runkosarjaottelussa tehot 28+66=94. Pudotuspeleissä hänelle merkattiin 11 ottelussa pisteet 1+9=10.
Eichel oli mukana myös Yhdysvaltojen 4 Nations -joukkueessa viime helmikuun turnauksessa.
NHL:ssä on tehty tällä viikolla hyvin merkittäviä jatkosopimuksia. Edmonton Oilersin Connor McDavid solmi alkuviikosta kahden vuoden mittaisen jatkon. Aiemmin keskiviikkona Kyle Connor teki puolestaan uuden pitkän diilin Winnipeg Jetsin kanssa.