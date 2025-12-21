MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi ei pitänyt Vaasan Sportin julkisesta anteeksipyynnöstä.

SM-liigan sarjajumbona oleva Sport julkaisi sunnuntaina julkisen anteeksipyynnön. Tiedotteessa Sport pyytää anteeksi kauden aikana tehtyjä virheitä.

– Tämä kausi on mennyt pieleen meidän tekemiemme päätösten takia. Yritimme ostaa menestystä nopeasti sen sijaan että olisimme rakentaneet sitä kestävästi. Jos olisimme tienneet sarjajärjestelmän muuttumisesta ennen kauden alkua, olisimme toimineet todennäköisesti eri tavalla. (Doug) Sheddenin palkkaaminen oli esimerkki tästä: halusimme nopeita ratkaisuja pitkän kaaren sijaan. Pyydämme anteeksi, Sportin tiedotteessa todetaan.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi kritisoi painavasti Sportin ulostuloa.

– Anteeksipyytely ei kuulu jääkiekkoon. Koskee niin valmentajia kuin seurajohtoakin. Urheilu on urheilua. Päätösten kanssa täytyy elää. Välillä päätökset onnistuvat ja välillä eivät. Anteeksipyynnön merkitys on ihan muu. Urheiluun se ei kuulu, Kivi painottaa.