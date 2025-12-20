SM-liigan kurinpitodelegaatio on antanut KalPan Jaakko Lantalle kolmen ottelun pelikiellon.
Lantta oli jo lauantaina väliaikaisessa pelikiellossa, kun KalPa kohtasi KooKoon.
29-vuotias hyökkääjä sai perjantaisessa KooKoo-ottelussa 5+20 minuutin pelirangaistuksen, kun hän potkasi luistimellaan KooKoon Jesper Ahlrothia.
Kurinpitodelegaatio toteaa tiedotteessaan, että itse potku on kahden ottelun pelikiellon arvoinen, mutta koska Lantalla on aikaisempaa kurinpitohistoriaa, on Lantan lopullinen pelikiellon pituus kolme ottelua.