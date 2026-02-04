Oulun Kärppien kurimus jääkiekon SM-liigassa tuntuu kasvavan ottelu ottelulta ja viikko viikolta. Hockey Night Maanantaissa otettiin esiin myös eripura joukkueen ja fanien välillä.

Liigaviikko niputtaa

Kärppiä uhkaa katastrofaalisen viime kauden jälkeen vielä tätäkin suurempi sukellus. Oulun suurseura on tällä hetkellä sarjan toiseksi viimeisenä eli 15. sijalla. Paikka pudotuspeleissä on totisesti uhattuna.

Viime viikolla Kärpät hävisi kaksi kotiottelua: ensin Pelicansille hassattuaan johtoaseman nolosti, sitten Ässille puhtaasti 0–4.

Fanit buuasivat Kärpille Ässät-tappion päätteeksi, minkä jälkeen pelaajat luistelivat suoraan koppiin, kannattajia kiittämättä.

– Tavallaan ymmärrän sen tuskan siellä kopissa, katsomossa, toreilla ja kuppiloissa, Kärpissä urallaan menestynyt MTV Urheilun asiantuntija Ari Vallin perkaa Hockey Night Maanantaissa.

– Ehkä pelaajat olisivat tuossa voineet pikkuisen kasvattaa cojonesia (uskallusta), ja mennä kiittämään faneja. Silti minä ymmärrän, että siellä tulee vähän huutelua, hän jatkoi.

Maanantaina Kärpät julkaisi sosiaalisessa mediassa "pelaajien terveiset kärppäyhteisölle". Siinä pelaajien suulla kerrottiin, että joukkue tekee kaikkensa voittojen ja onnistumisten eteen. Paluu menestymisen tielle vaatii julkaisun mukaan pitkäjänteistä työtä.

Lisäksi tekstissä oli suorat terveiset faneille.

– Asiaton ja epäreilu käytös ei auta meitä eteenpäin. Kohdistuipa se yksittäiseen pelaajaan, koko joukkueeseen tai seurajohtoon. Se ei ole rakentavaa eikä johda parempaan. Ymmärrämme hyvin epätoivon ja tuskan tunteet, mitä valitettavasti te kannattajat joudutte kokemaan. Se on asia, mitä emme toivoisi teille ja pyydämme sitä teiltä anteeksi, Kärppien julkaisussa todettiin.

Vallin muistaa omaltakin uraltaan Kärpät-fanien intohimoisen vaatimustason.

– Toivottavasti siellä on parempaa tulossa. Syvällä kyntää tällä hetkellä koko se seura, Vallin päättää.

Jutun yllä olevalla videolla Vallinin ajatuksia Kärppien vaikeasta tilanteesta.